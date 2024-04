Sin Mundial FIFA, Simeone ata al Barça y Laporta sella el plan 24/25: estos 3 fichajes y 2 salidas

Salvo sorpresa con una oferta desproporcionada por Jules Koundé, Ronald Araujo, Frenkie de Jong o Raphinha, que son los jugadores con remotas posibilidades de salir del Barcelona, Joan Laporta, como su director deportivo, Deco, saben que la eliminación ante el PSG sitúa al Barça en una tesitura compleja, una que les encamina a cinco objetivos, que ni son sencillos de recorrer ni baratos.

Dos durísimas negociaciones

Dos de las cosas que tienen claras ahora mismo en can Barça y que solo en una de ellas tienen certezas de alcanzar es que, dado que no podrán hacer importantes esfuerzos en el mercado, João Cancelo y João Félix se tienen que quedar. Para ello, el Barça juega con bajar el precio que pedirán los clubs propietarios de los dos jugadores portugueses, el City y el Atleti. Con el primero hay dificultades, pero se piensa que se salvarán, el problema viene con los rojiblancos, que ya no necesitan tanto bajar el precio del menino de ouro debido a su clasificación para el Mundial de la FIFA, que les reportará como poco 50 millones de euros en ingresos, precisamente a costa de la entidad catalana.

Un par de ventas que dejarán poco dinero

Dos de los jugadores que van a abandonar la plantilla en junio son Marcos Alonso y Oriol Romeu, con los que no cuenta el club. Con Alonso la salida parece que será sencilla y armónica y que es el Atleti quien podría ficharlo, con Romeu se pretende una venta que permita cierta maniobra al Barcelona, aunque hay pocas esperanzas sobre la cantidad fijada, de modo que casi se dan con un canto en los dientes en can Barça si consiguen no perder dinero en la transacción.

El fichaje, posiblemente único, en la contención

El Barça sí piensa en hacer un fichaje galáctico este verano, pero lejos de jugadores de ataque o grandes nombres, invertirá esta cantidad en un mediocampista de contención, donde gusta especialmente, vía Premier, Amadou Onana, del Everton, aunque hay otras opciones, como Aleix García o Wilfred Ndidi. Vermos por dónde y hasta dónde puede llegar el Barça.