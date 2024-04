Ni Haaland ni Mbappé, los millones de la Premier, al crack de Emery y el verdugo de Osimhen y Lukaku

Uno por su edad; el otro por su acierto, los dos son vistos por su alto rendimiento desde el mercado más potente de Europa, el de la Premier League, como apuestas alternativas a los grandes nombres de la próxima ventana de transferencias estival -ya saben, los Erling Haaland o Kylian Mbappé- y no de cara a clubs de menor talla, sino para los grandes clubes ingleses. Sin ir más lejos uno de estos dos jugadores interesa al Arsenal de Mikel Arteta.

Le puede haber quitado una liga inglesa

No es para menos que el míster español de los gunners haya puesto el ojo en Ollie Watkins, delantero del Aston Villa que dirige un paisano del donostiarra, Unai Emery. El técnico nacido hace 52 años en Fuenterrabía consiguió, en parte gracias al acierto del punta de Torquay, tomar el pasado fin de semana el Emirates Stadium y de paso meter un poco más a su equipo en la Liga de Campeones 24/25, por lo que perderlo sería trágico.

No es un secreto, por tanto, que Watkins sea clave en los villanos y que Arteta se haya fijado en él, no en vano el jugador inglés ha anotado esta temporada 26 tantos y dado 10 asistencias en 45 partidos, convirtiéndose en uno de los grandes artilleros de la Premier League junto precisamente al escandinavo del City o la sensación del Chelsea, Cole Palmer. Un ex jugador del Arsenal como Theo Walcott recomendaba su fichaje: “creo que es el tipo de jugador al que el Arsenal se fijaría. Lo que realmente me gusta de Ollie Watkins es que miras su estilo y piensas que es un extremo”, decía en Premier League Productions, donde aseguró que le “recuerda a Thierry Henry”.

Gran revelación en Italia

Con peores números, pero mucho más joven se sitúa otro foco de interés de la Premier, este en Italia, como es un Joshua Zirkzee que es el referente de un Bolonia situado como cuarto clasificado de la Serie A, entre otras cosas quitándole un puesto que da derecho a jugar la Champions de la campaña que viene a la AS Roma de Romelu Lukaku y el Nápoles de Victor Osimhen. El joven futbolista neerlandés, nacido hace 22 años en Schiedam, de 193 centímetros, ha anotado 10 tantos esta campaña, y sus pasos y características ya son observados por varios gigantes británicos.