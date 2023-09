Sin Vinicius, el Metropolitano amanece con sorpresas: Bellingham, duda y el apoyo para Griezmann

Con dos equipos que no están defendiendo bien, pero con una clara eficacia en favor de los blancos, aunque con la urgencia atlética de ganar como locales al eterno rival para no perder cancha con respecto al título de LaLiga EA Sports, el partido de este domingo entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid (21.00, hora española) se presenta como un derbi madrugador de mucho peso en el que no estará Vinicius, hombre clave para Ancelotti, y sí el fijo para Simeone en un once rojiblanco con Antoine Griezmann de estrella sin brillo hasta la fecha.

Puntería

Con siete bajas en sus filas, la más notable la de un Pablo Barrios que venía siendo titular en todos los partidos colchoneros, el Atleti necesita cambiar muchos registros para meterle mano al Real Madrid, que es más de lo que parece. La primera de todas apela a Griezmann, también a Álvaro Morata, en la puntería, la cual no es certera en este arranque liguero (y europeo). También este es un factor clave para el Madrid, que hace las ocasiones pero no las mete. Sin Vinicius, de nuevo Joselu y Rodrygo serán los encargados de marca, si no será Bellingham la gran amenaza en el Metropolitano. Es indicativo en este aspecto que, aunque ambos equipos tienen un balance similar entre goles marcados y recibidos (+1 para el Madrid, ambos con 10 tantos), los blancos los rentabilizan mucho mejor.

Ritmo

Lo bueno para el Atleti es que sus obligaciones -por sus últimos resultados- no suponen una ventaja para el Real Madrid, que va a tratar de gobernar el ritmo del partido y la posesión del balón ocurra lo que le ocurra al rival; lo malo para Simeone es que Carlo Ancelotti puede apostar por su once más físico, el que une a Camavinga y Tchouameni con el inglés y Valverde, lo que eleva los esfuerzos del encuentro y hace del Madrid un rival más duro y directo; muy exigente trabajo para Llorente, Saúl y Koke, que vuelve.

Bajas

En el duelo de bajas, que son notables en ambos bandos, no se trata de ver quién pierde más con las ausencias sino quién suple mejor estas y ahí se pone el foco en el capitán colchonero, al que le puede venir mal la velocidad del partido, y en Lucas Vázquez, que sustituirá a Dani Carvajal más solvente y resolutivo que le gallego en casi todo; sobre ello, no se descarta que Carletto apueste por Nacho.