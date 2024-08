Sin Vitor Roque, Deco ya piensa en el socio ideal de Lewandowski: llegaría cedido desde Manchester

Barcelona no desiste en este presente boom del mercado estival de fichajes, con el paso de las horas va haciendo espacio en el plantel y las llegadas seguramente vayan llegando. El primero en decir presente en el Camp Nou fue Dani Olmo en medio de las especulaciones que también traían a Nico Williams. Si bien esto nunca se concretó, Deco nunca dejó de mirar de reojo a otra liga, precisamente la Premier League de Inglaterra.

El director deportivo del Barça ya le dio salidas a Ilkay Gundogan y Vitor Roque, dándole prioridad a la economía que el club necesitaba. Tras estos movimientos de salida, el conjunto blaugrana automáticamente activa la operación Jadon Sancho. El inglés no estaría cómodo en el Manchester United y habría vía libre para que su fútbol se traslade a Cataluña. Cabe precisar que la relación con Erin ten Hag no es la mejor y además el DT neerlandés no aseguró que sea titular.

Adiós Roque y Gundogan

Los días se han puesto tensos en el ambiente culé, lo último que Hansi Flick quería era tener una mala relación con sus futbolistas. Vitor Roque no la pasó nada bien con Xavi, luego de que se la pasara más en la banca que teniendo minutos; finalmente, el brasileño optó por irse al Real Betis en calidad de cedido. Con Gundogan pasó algo especial, y es que vuelve a Manchester City, dando a entender que su etapa como blaugrana había acabo.

👀 Deco mira de reojo la opción de Jadon Sancho



💰 El director deportivo del FC Barcelona está atento a una posible cesión del delantero inglés, aunque el problema sería hacer frente a su elevado salario, que debería ser asumido de forma íntegra



🤔 ¿Te gustaría para el Barça? pic.twitter.com/RiaaJHacUU — Diario SPORT (@sport) August 22, 2024

Sancho llama la atención de Deco

Barcelona aún tiene que zafarse de Clément Lenglet y Ansu Fati, dos futbolistas que no cuentan para Flick. De ser el modo, los ingresos serían mayores, lo cual despertaría la posibilidad de fichar a uno o dos futbolistas más. El diario ‘Sport’ dio fe de que Deco no pierde de vista a Jadon Sancho, que podría llegar a calidad de cedido, pero eso sí, tratándose de su alto salario, debería ser asumido de forma íntegra.

Ten hag descarta al inglés

Sancho regresó al United para buscar una oportunidad en el equipo. El inicio no ha sido nada factible, ya que ten Hag envió una indirecta al delantero, dando a entender que minutos no va a tener. “No puedes seleccionar a todos los jugadores, pero los necesitas a todos durante toda la temporada”, comentó. “La actitud de los jugadores es muy importante. A veces se sentirán decepcionados y tendrán que afrontarlo”, agregó.