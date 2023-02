Situación límite en el Camp Nou con su joya: pide salir de Barcelona, pero Xavi tiene un plan

Si por algo se ha caracterizado Xavi Hernández desde que es entrenador del FC Barcelona es por no vacilar a la hora de dar oportunidades a futbolistas jóvenes. Sin ir más lejos, en su primera temporada se consagraron en el once titular algunos jugadores de corta edad como Pedri, Gavi o Araújo y dio protagonismo a canteranos de La Masía como Nico González, Ilias Akhomach o Abde, entre otros.

Sin embargo, lo cierto es que en esta segunda temporada, con una plantilla mucho más asentada y competitiva, no todos los jóvenes están teniendo las mismas oportunidades y, si bien algunos como Alejandro Balde se han podido consolidar como jugadores habituales en los planes de Xavi, lo cierto es que hay otros, como Pablo Torre, que apenas han tenido tiempo de juego (en el caso concreto del cántabro, tan solo ha disputado 13 minutos en liga).

Una situación que, desde luego, perjudica mucho la progresión del joven jugador, teniendo en cuenta que a su corta edad necesita competir semana tras semana para crecer como futbolista. Es por ello por lo que, de acuerdo con varios medios catalanes, Pablo Torre pondrá sobre la mesa la opción de poder salir cedido en verano, si bien, según Catalunya Ràdio, Xavi Hernández no le dejará salir, cerrando de golpe cualquier puerta de salida que pueda tener el cántabro.

Por supuesto, argumentos para no querer dejar salir a Pablo Torre sobran, ya que, de acuerdo con el medio citado, el propio entrenador del FC Barcelona tiene un plan particular con el joven futbolista, que pasa por educarle futbolísticamente en los entrenamientos diarios, con el objetivo de hacer de él un futbolista importante para el futuro del Barça. De hecho, Xavi tiene mucha fe en Pablo Torre, a pesar de que, consciente de que todavía tiene muchas cosas a mejorar, no está teniendo minutos esta temporada.

En cualquier caso, el principal obstáculo que no le permite tener minutos y que quiere redirigir Xavi con su plan de entrenamiento específico recae en las zonas en las que se siente cómodo dentro del terreno de juego, ya que a Pablo Torre le gusta jugar de mediapunta. Una posición que en el esquema actual del FC Barcelona no existe y que el entrenador catalán le quiere cambiar para que se pueda desenvolver como interior. Al final, solo el tiempo dirá si el plan de Xavi con Pablo Torre tendrá efecto y puede cumplir con las grandes expectativas que se esperan de él.