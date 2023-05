Sonó antes de Rüdiger e Iñigo Martínez y fue crucial con Luis Enrique, ¿robo Premier en LaLiga?

Antes de que Antonio Rüdiger se pusiera a tiro del Real Madrid, incluso antes de que Iñigo Martínez fuera prácticamente una realidad para el Barcelona de la campaña que viene, Pau Torres ya sonaba para los dos grandes del fútbol español, no obstante su precio de salida de entonces, de unos 60 kilos, echó para atrás toda tentativa por el jugador, ese que eligió siempre Luis Enrique para su España y del que ha prescindido por ahora Luis de la Fuente. En la actualidad, de cara a la temporada 23/24 sí puede salir, aunque a la Premier League.

El Villarreal, cerca de otra Champions League

Pau Torres ya no es una posibilidad que se esté manejando en el Santiago Bernabéu o el Camp Nou, ya que, no en vano, el mismo Rüdiger y Martínez le cierran el paso, sin embargo el interés de la Premier League en él no ha disminuido y pese a que está centrado en el día a día de un Villarreal que tiene opciones de volver a disputar la Liga de Campeones la temporada que viene, también se abre a un futuro lejos del club de su vida.

En los micrófonos de la Cadena Ser, Torres sembró la duda sobre su estancia en Villarreal y no solo por posibles ofertas sobre su mesa, sino porque el jugador acaba contrato en junio de 2024 y no ha renovado. Al respecto de una nueva firma con el Villarreal, comentó que “el equipo está centrado en conseguir los objetivos europeos y a partir de ahí se empezarán a definir las cosas”. Es decir, no cierra la puerta a marcharse.

Se sabe que en la liga inglesa tiene pretendientes que están esperando una señal para lanzarse a por su figura, entre ellos su exentrenador, Unai Emery, en la actualidad míster del Aston Villa. United, Chelsea, Tottenham o Arsenal son algunos de los otros objetivos que se le han puesto en el camino, de modo que una vez acaba la temporada, el que fuera fijo con Lucho y objeto de deseo de Madrid y Barça, una perla española, puede protagonizar otra fuga sonada y millonaria a Inglaterra. Aunque aún es pronto, es probable.