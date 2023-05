El gran fallo de Zidane y el sueño del Barça se quieren ir: tormenta para Mbappé y José Mourinho

Cuando las críticas arrecian en París, hay jugadores que se abren a cambiar su futuro. Tal cosa puede pasar, aunque sea todavía un improbable, con Neymar Júnior y seguro que ocurrirá con Leo Messi, prácticamente con los dos píes fuera del PSG 23/24, pero lo que no esperaban en el Parque de los Príncipes ni a buen seguro su estrella, Kylian Mbappé, es el descontento de otras dos estrellas y pilares del proyecto, que, curiosamente, fueron en su día el gran fallo de Zidane y el sueño del Barça.

Desde Francia se pone énfasis en que tanto Hakimi Achraf como Marco Verratti le habrían comunicado al club que prefieren no seguir y que la entidad francesa escuche ofertas por ellos. Vaya por delante que eso no entra en los planes del PSG, veremos si de José Mourinho, que es ahora mismo el gran candidato a ocupar el banquillo junto a un ex del equipo, como es Thiago Motta, también ex del Inter de Milan campeón de la Champions en 2010 con The Special One.

Críticas y un proyecto dañado

Marco Verratti fue uno de los grandes señalados en la eliminación del PSG esta temporada en la Champions League, a manos de un Bayern de Múnich muy superior a los franceses y al que luego el Manchester City de Pep Guardiola y Erling Haaland retrató, de modo que pese a ser ya un asunto del pasado, escuecen las formas. Pero Verratti, único jugador de la plantilla con capacidad para sacar la pelota jugada desde atrás en esta Liga de Campeones y que reconoce sus errores, está harto del ambiente de crispación y del proyecto mismo, por lo que le gustaría cambiar de aires, a ser posible fichando por algún equipo de la Premier League. Al respecto, queda ya muy lejos como el Barça sopesó ficharlo y como ello despertó la ira de un PSG que luego se hizo con Neymar por las bravas.

Hakimi va por la misma vía; es más, se ha infirmado desde suelo galo que le encantaría abrir la posibilidad de regresar al Real Madrid, ya que el club blanco busca un lateral derecho. Recuerden que fueron Florentino y Zidane quienes permitieron su venta. A la vez, cabe resaltar que el marroquí es el mejor amigo de la plantilla francesa de Mbappé, luego este descontento puede tener proyección en el jugador de Bondy.

Eso sí, aunque los dos jugadores no estén contentos en París, sus ventas son muy complicadas ya que tienen contrato en vigor, son de las piezas catalogadas como inamovibles por el club y sus salidas exigirían una inversión por parte del club comprador que no se han ganado sobre el césped esta temporada. El descontento de ambos, parece, se quedará en rabieta de puertas adentro.