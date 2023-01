Sorpresa: las primeras ventas de Xavi y Laporta en verano, 2 defensas

La llegada de Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona ha tenido efectos muy importantes en la composición de la plantilla dado que un gran número de jugadores se vieron obligados a salir del equipo el verano pasado por iniciativa del técnico y hay dos casos concretos, los de Clément Lenglet y Samuel Umtiti, que hoy tienen su dosis de protagonismo en las oficinas blaugranas.

Ambos centrales franceses pusieron tierra de por medio con el Camp Nou en calidad de cedidos, Umtiti habiéndolo rumbo al Lecce y su compañero a Londres para recalar en las filas del Tottenham Hotspur.

Sin embargo, aunque ambos centrales zurdos comenzaron la campaña sin apenas gozar de protagonismo en sus actuales equipos, poco a poco han ido ganándose la confianza de sus respectivos entrenadores, Marco Baroni y Antonio Conte, hasta lograr afianzarse en su ‘11’ titular.

Es cierto que, con la presencia de Ronald Araújo, Andreas Christensen o Jules Koundé en el Barça se antoja muy complicado que Xavi Hernández, una vez hayan regresado al equipo, apueste por ellos con más asiduidad, pero que hoy sean importantes en el Lecce y en los Spurs supone un motivo de mucha felicidad para la directiva del club catalán, que sabe que gracias a ese grado de importancia a que viene acaparando Umtiti y Lenglet tendrá muchas más facilidades para encontrar un destino para ellos al término de la temporada con el que poder acometer su venta.

Y es que la importancia de esto no solo reside en dar salida a dos futbolistas con los que no cuenta Xavi Hernández para su proyecto, sino para evitar asumir sus elevados salarios, especialmente el de Umtiti, y, por qué no, poder rescatar una cifra global en torno a 20 millones por ambos traspasos.

Eric García… ¿el próximo?

El futuro de Umtiti y Lenglet, a pesar de estar cuajando una buena campaña, no mira a hacerse un hueco importante en el FC Barcelona, mismo camino que podría seguir Eric García dado que el peso del futbolista español también ha caído de forma estrepitosa esta temporada: su salida del club el próximo verano, una posibilidad que está cogiendo mucha fuerza.