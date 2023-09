Sorpresa para Pochettino y Mourinho al tirar la caña a Valdebebas y Florentino: la respuesta clara

Muy probablemente Carlo Ancelotti abandone para siempre (aunque siempre resulta demasiado tiempo) el Real Madrid al final de esta campaña, seguramente para ponerse al frente de Brasil, sin embargo no está aclarado de forma oficial este asunto, ni siquiera que pueda llegar hasta final de temporada o lo hagan Mauricio Pochettino y José Mourinho en sus respectivos destinos, y quizá por eso desde sendos rincones se tira la caña en dirección a Valdebebas y Florentino Pérez.

El ex que no gusta; el que fue deseado y en el que no se confía

José Mourinho fue en su día un recurso utilizado por Florentino Pérez para poner coto a una dinastía que marcó una época en el fútbol español, europeo y mundial, el Barça de Pep Guardiola, y en cierta forma consiguió por momentos parar la hemorragia; con todo, las repercusiones de su andadura por el club y el legado que dejó en él The Special One hacen casi imposible su regreso. Por eso su mala temporada en la AS Roma, aunque le cueste el puesto, no es atendida por el Real Madrid. Simplemente, Mou no regresará al club blanco.

Más cerca estaba un Mauricio Pochettino que ya gustó en Chamartín antes, durante y después de su paso por el Tottenham y el Paris Saint-Germain. Pero ya no. Dicen que su malísimo inicio de temporada en el Chelsea, el club que más dinero se ha gastado en las últimas ventanas de transferencias, es un lastre inexcusable para quien manda en Concha Espina y en verdad sería entendible tal cosa por el dinero invertido y la escasez de resultados de los blues.

Un año más

Con esto podemos dirigir nuestra mirada hacia otras perspectivas en clave del banquillo madridista más allá de Londres y Roma, y una de ellas pasa porque Carlo Ancelotti se quede una temporada más, pero ya les adelantamos que esta opción ahora mismo no la sopesan ni el míster ni el club, que ya tiene la mente puesta en otros entrenadores, concretamente en Xabi Alonso, del Bayer Leverkusen. Aunque esta última lista no está cerrada, los entornos de Pochettino y Mourinho ya saben que ellos no están entre los deseos blancos.