Sorpresón con Dembélé, por esto no ha dejado tirados a Xavi y Laporta

Tras un mes de enero caótico en Can Barça con la situación de Ousmane Dembélé acaparando casi todo el protagonismo en la directiva del club, por fin se puede hacer oficial la continuidad del jugador hasta final de temporada. Joan Laporta siempre ha manifestado su deseo de estrechar lazos con el extremo galo y poder extender su compromiso con el club, pero las pretensiones económicas del jugador difícilmente podrán ser asumidas por el presidente para firmar ese deseado acuerdo.

Todo ello ha conllevado que en las últimas semanas el Barça haya estado tratando de encontrar un destino para Dembélé y evitar que se vaya sin pena ni gloria del equipo, algo que sería altamente perjudicial para las arcas del club, que no percibirían ni un solo euro por su adiós. Eso sí, aunque aparentemente son varias las ofertas que ha recibido la casa blaugrana por el francés, Fabrizio Romano se ha encargado de esclarecer que en ningún momento el jugador ha estado cerca de abandonar la Ciudad Condal y, por ende, de dejar tirados a Xavi y Laporta.

El Manchester United, club que sí mostró interés real en Dembélé durante el último periodo de fichajes veraniego, esta vez no ha sido uno de los equipos que ha preguntado por la situación del jugador, señal inequívoca de que, tras la llegada de Jadon Sancho a Old Trafford, los Red Devils no tienen en mente incorporar al francés.

Por su parte, el Chelsea ni siquiera ha abierto negociaciones con el Barça por Dembélé, por lo que en ningún momento el futbolista ha estado cerca de ponerse a las órdenes de Thomas Tuchel. Eso sí, si finalmente el jugador no renueva su compromiso, los Blues serán un candidato potencial para incorporarle, además del PSG. Precisamente el conjunto galo, quien parecía tener la clave para solucionar el problema de Laporta en la Ciudad Condal, sí que ha estado realmente interesado en el jugador, pero no por el pecio exigido por la directiva culé.

Además, el periodista italiano ha revelado que el Arsenal en ningún momento se ha mostrado predispuesto a aceptar un intercambio entre Aubameyang y el francés y que, para más inri, que el Tottenham Hotspur nunca ha sido una opción para el propio extremo de 24 años.