Sorpresón que gusta a Koundé y Ter Stegen, City y Barça negocian por un lateral y no es João Cancelo

En Barcelona hay una necesidad urgente por dar un giro a la dinámica tan negativa que atraviesa el equipo y, con la ventana de traspasos invernal a la vuelta de la esquina, Joan Laporta y Xavi Hernández tienen una oportunidad de oro para mover ficha en el mercado. En este sentido, Vitor Roque será la gran incorporación culé, pero la lesión de Gavi también podría desencadenar la oficialización de otro negocio a pesar de los problemas económicos existentes en la Ciudad Condal.

En tal caso, no es menor comentar que el Barça tiene algunas prioridades ya marcadas para la temporada 24/25 y João Cancelo se ha ganado ser una de ellas. El lateral portugués en encuentra cedido por parte del Manchester City y, aunque Guardiola no quiere contar con el luso de vuelta, el club inglés no traspasará al futbolista si la oferta no es atractiva.

Es por eso que Joan Laporta, sin ni siquiera esperar a negociar por Cancelo con el City, ha enfilado un plan B que, curiosamente, también es propiedad de los skyblues, pero actualmente se encuentra cedido en el Girona, el equipo revelación de la temporada en España: Yan Couto.

Ya hicimos mención en Don Balón la semana pasada que el brasileño se ha convertido en uno los mejores laterales derechos del campeonato y su lista de pretendientes se está extendiendo por ello, una lista a la que se ha querido sumar recientemente el FC Barcelona porque, sobre el papel, la compra de Yan Couto sería mucho más asumible en este apartado y por 15 millones se cerraría el acuerdo.

Hay que hacer énfasis también en que, de todos los teóricos titulares de Xavi en la actualidad, solamente Ter Stegen y Jules Koundé tienen garantizada su presencia en el ‘11’ de la próxima campaña si miramos al apartado defensivo. Ronald Araujo podría salir al Bayern de Muchín, Alejandro Balde ha perdido mucho protagonismo con el técnico y es una incógnita saber cuál será el club de Cancelo en la campaña 24/25, algo que desata la urgencia por empezar a enfilar alternativas que generen ilusión y confianza, como Yan Couto.