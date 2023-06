Su venta salvaría a Ansu Fati, pero Xavi no quiere perder a un pilar: ‘no’ a Tuchel por 90M

El fútbol no deja de dar vueltas. Hace un año todo apuntaba a que la relación entre Frenkie De Jong y el Barça estaba destinada al fracaso y ahora, pasada una temporada de aquello, el neerlandés es una pieza que Xavi no está dispuesto a perder y cuya calidad ha dejado de estar en entredicho para ser considerado lo que realmente es, el mejor centrocampista del equipo. Sin embargo, lo que no cambia es el interés de los demás equipos, ahora, del Bayern de Múnich que según la información de BILD, sueña con su fichaje.

Xavi no quiere oír hablar de venta

Pese a que, en el pasado mercado de verano, Frenkie era un jugador totalmente prescindible para su técnico, ahora es la pieza que junto a Pedri sostiene la medular blaugrana. Es por ello por lo que nadie en el cuerpo técnico ni en la estructura deportiva del club valora la posibilidad de aceptar su salida.

Por otro lado, económicamente, su venta sería como agua de mayo para el Barça. Ingresar una cantidad cercana a los 80 o 90 millones de euros arreglaría parte importante de los problemas económicos de la entidad. Salvando así otras ventas dolorosas como la de Ansu Fati. Sin embargo, el precio a pagar es demasiado alto y siendo realistas, es preferible perder a Ansu que a De Jong.

El jugador comprometido con el Barça

Con el no rotundo del area deportiva, el único que podría mover las cosas es el mismo jugador, pero el neerlandés no tiene ninguna duda sobre su futuro y está convencido que su lugar es Barcelona. Y es que si aguantó el aluvión de críticas del pasado mercado, ahora, con el cariño de todo el barcelonismo, está más que seguro de querer quedarse.

Además, sabe que es una pieza intocable para Xavi y eso le da todavía más garantías de cara al futuro, ya que el club está enfocando su rumbo hacia un equipo formado con De Jong como punto de partida.

Así pues, parece que Thomas Tuchel se quedará sin su gran sueño. El neerlandés es un jugador que le gusta mucho y al que ya trató de convencer sin éxito para que fichara por el Chelsea.