Ter Stegen y Joan Laporta adelantan un adiós: el Barça no esperará más

Neto Murara es el futbolista de la actual plantilla del FC Barcelona que menos minutos ha disfrutado en las últimas campañas, eso es un hecho. Es cierto que el nivel de Marc-André ter Stegen durante los dos últimos años ha dejado mucho que desear y que el alemán ha recibido una gran cantidad de críticas por sus fallos garrafales, pero el brasileño nunca ha sido una amenaza para la titularidad del teutón, que siempre que ha estado en condiciones físicas óptimas para jugar lo ha hecho desde el inicio.

Es por eso que Joan Laporta, ahora con más motivos aún dado el aparente resurgir de Ter Stegen bajo palos, está dispuesto a facilitar la salida a un Neto que no quiere cumplir con su contrato en la Ciudad Condal, el cual expira en 2023, debido al poco minutaje acaparado en el equipo. Ya en la última ventana veraniega el portero brasileño de 32 años estuvo mirando posibles vías de escape entre las mejores ligas europeas y la Lazio parecía decidida a lanzar una oferta por él, pero finalmente el equipo romano no ejecutó tal acción.

Ahora, a pesar de que no son sumamente atractivas las ofertas que ha recibido el Barça por el portero en lo que concierne al plano económico, Laporta sabe que tiene en Iñaki Peña un guardameta para poder cumplir con ese rol secundario en la portería y no quiere desaprovechar la oportunidad de rescatar una cifra por el adiós de Neto, una cifra que no se prevé escandalosa.

Con eso y más, el presidente tratará de solventar el futuro de Neto en las próximas semanas aprovechando el mercado invernal y poner fin así a la andadura del carioca en el club tras dos años y medio en la disciplina culé, un periodo de tiempo en el que el brasileño apenas ha tenido oportunidades para ser una amenaza para Ter Stegen.

Eso sí, a pesar de esa poca participación, El Nacional ha desvelado el interés del Flamengo en hacerse con sus servicios, aunque Laporta deberá ser muy razonable con la cifra exigida por el futbolista si no quiere espantar el interés del conjunto brasileño, que ya ha dejado claro que no está dispuesto a realizar un gran desembolso parar cerrar la operación.