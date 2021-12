Giro de 180º de Laporta con Depay para cerrar al ‘9’ deseado por Xavi

El mercado invernal está abriendo puertas que nadie imaginaba hace algunas semanas y la familia blaugrana, tras el despropósito del pasado verano en el apartado de llegadas y salidas, está tratando de tejer un mes de enero glorioso de cara al segundo tramo de la campaña y sobre todo, al futuro de proyecto culé. La llegada de Ferran Torres ha servido para brindar un motivo de esperanza a los aficionados del FC Barcelona, pero Joan Laporta quiere poner la guinda al pastel con el aterrizaje en la Ciudad Condal de un delantero de primer nivel en Europa, Álvaro Morata.

El jugador madrileño aún pertenece a la disciplina del Atlético de Madrid y, aunque se encuentra actualmente cedido en la Juventus, es el ‘9’ que Xavi Hernández quiere tener en su plantilla a partir de enero, y así se lo ha transmitido el entrenador catalán a su presidente.

No obstante, esta no es la única novedad en el seno blaugrana en esta semana, ya que Goal ha desvelado que la posible llegada de Morata al Camp Nou podría saldarse con un despido totalmente sorprendente en el club, el de Memphis Depay. El jugador neerlandés no está cumpliendo con las expectativas depositadas con su fichaje y su poca aportación en compromisos de primer nivel podrían precipitar su salida en enero, sobre todo porque fuentes cercanas al jugador han dejado entrever que el crack no está del todo contento en el club.

Depay firmó el pasado verano un contrato por dos campañas con la entidad blaugrana, pero Joan Laporta parece estar dispuesto a estrechar lazos con la Juve y con el Atlético de Madrid de forma inminente para cerrar un negocio que termine con el ariete neerlandés en Turín y con el ‘9’ español en el Barça, según ha sacado a la luz recientemente el periodista italiano Romeo Agestri.

A decir verdad, los números de Morata esta temporada tampoco están siendo deslumbrantes, 7 tantos entre la Serie A y la Champions League, pero Xavi parece tener clara sus ideas para establecer un proyecto sostenible y que pueda brindar alegrías a la afición blaugrana, un proyecto en el que Memphis Depay difícilmente tendrá cabida.