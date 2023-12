Thierry Henry le hace la jugarreta a Florentino para dejarle sin su estrella favorita en la 24/25

Pasan las semanas y Kylian Mbappé sigue siendo uno de los futbolistas que más atención están acaparando por la importante decisión que tomará, a priori, cuando haya finalizado el curso: abandonar el Parque de los Príncipes o apostar por un nuevo reto profesional lejos del PSG.

Como es entendible, Nasser Al-Khelaïfi intentará diluir las posibilidades de que Mbappé salga del club el próximo verano a través de una la atractiva oferta salarial, pero aún así el jeque catarí tiene serias dudas sobre cuál será el veredicto final del crack de 24 años y de ahí que exista un altísimo grado de incertidumbre y preocupación en la capital francesa.

Y ojo, en medio de este culebrón que tiene a Florentino Pérez y Al-Khelaïfi muy intrigados, siendo el Real Madrid el club que tiene fijado en Mbappé su galáctico favorito para la temporada 24/25, se ha colado Thierry Henry, una leyenda francesa que actualmente se encuentra dirigiendo al combinado nacional sub-21 y que guarda una relación muy cercana con el astro parisino, al que ha querido aconsejar de forma pública sobre la que podría ser la decisión más importante de su carrera como jugador: “Si yo fuera Kylian Mbappé, no me iría. Me gustaría terminar lo que he empezado. ¿Por qué no debería irse? Le encanta el PSG y es de la ciudad, hay que entenderlo”, recogió News Now.

El mayor miedo del PSG

Aquí hay que comentar también que, aunque ya Mbappé antepuso el dinero ofrecido por Al-Khelaïfi a la opción de aterrizar en un proyecto que genere más ilusión mirándolo desde los resultados deportivos, en 2024 podría cambiar radicalmente la postura del francés.

Sin ir más lejos, en el último enfrentamiento disputado por el PSG en la Champions, a pesar de lograr la clasificación, Mbappé terminó el encuentro con ostensibles gestos de descontento y desilusión, algo que se ha presenciado en anteriores ocasiones durante los últimos cursos y que reflejan que el ‘7’ no está del todo satisfecho con el rumbo que está cogiendo el proyecto a pesar de que Luis Enrique devolvió la ilusión al mismo con su llegada a París el verano pasado.

A colación de esto, si el PSG vuelve a caer a las primeras de cambio en la Champions League, Kylian Mbappé tendrá un motivo de suficiente peso para desestimar el consejo de Henry y dar la noticia del año a Florentino Pérez con su “sí” al Real Madrid: de momento, toca esperar.