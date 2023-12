Thomas Tuchel no firma la paz con el Barça: ficharlo cuesta 1.000M y pone a temblar a Koundé y Balde

El Bayern de Múnich sigue decidido a dar un gran paso adelante en cuanto a su línea defensiva. El conjunto bávaro no acaba de estar contento con la zaga formada por Upamecano y De Ligt, que entre lesiones e irregularidad no ha dado la talla como esperaba un Thomas Tuchel que está listo para seguir dando guerra por el fichaje de Ronald Araujo, que pese a haberse negado a salir en enero, no ha roto las esperanzas del técnico alemán de cara a verano.

La temporada es larga y Tuchel buscará la fisura

Parece toda una quimera el hecho de intentar sacar de Barcelona a un líder como lo es Ronald Araujo. Al menos lo parecería para cualquiera menos para Thomas Tuchel, que es un admirador del uruguayo. El técnico del Bayern tiene claro que en enero será imposible cerrar cualquier tipo de operación por Araujo, pero, como cuenta Mundo Deportivo, los alemanes volverán a por el charrúa en el mercado de verano, momento en el cual apretarán con más fuerza que nunca para acometer un fichaje que consideran fundamental de cara al futuro del club, al que le falta un central de nivel top mundial como lo es Ronald Araujo.

Ante esta situación, todo dependerá de la voluntad del central uruguayo, cuyo contrato con el Barça tiene vigencia hasta 2026 y con una cláusula de 1.000 millones, sin una solicitud expresa por parte del mismo Araujo, junto con una oferta irrechazable por parte del Bayern, el jugador no se moverá.

Pieza básica para Xavi con Koundé

Si la defensa blaugrana es capaz de mantenerse sólida, es por la gran capacidad de Araujo para tapar agujeros. El uruguayo se ha convertido en el mejor central del mundo a la hora de actuar como corrector gracias a su velocidad y potencia física. En este sentido, sus compañeros de zaga como Koundé y Alejandro Balde sufren mucho cuando no tienen a su lado al gran líder de la defensa culé, que crece año tras año y ya ha logrado consagrarse como uno de los capitanes y voces principales del vestuario. Es por este motivo que su salida sería más que traumática para los culés.