Tirón de orejas de Luis de la Fuente a Carlo Ancelotti por cargarse a 2 que iban a ir a la Nations League

Luis de la Fuente no es sospechoso a la hora de apostar por talentos que triunfan al más alto nivel y en el Real Madrid tiene al menos tres posibilidades para La Roja que el entrenador sopesaba pero que rápidamente están perdiendo fuelle por las últimas decisiones con ellos de Carlo Ancelotti.

Es verdad que de las tres una sigue en pie, aunque sea compleja, pero las otras, que le gustan mucho al míster de España, no van a ir si no juegan en el once blanco, y el de Reggiolo se ha cargado la titularidad de sendos jugadores de forma drástica y sin motivo.

El que más opciones tiene, Fran García

Ni que decir tiene que de esos tres jugadores del Real Madrid el que más opciones posee de ir a la doble cita de marzo ante Países Bajos en los cuartos de final de la Nations League es Fran García, que es el único del triunvirato que ha conseguido permanecer en el once, sobre todo en parte debido a la lesión de Ferland Mendy.

Muchas menos posibilidades van teniendo Dani Ceballos y sobre todo Raúl Asencio. Los dos, nos dicen fuentes en la federación española, son muy del agrado del preparador de la Selección Española de Fútbol, pero con ellos, como con la mayoría de jugadores del combinado nacional español, hay una línea roja: deben jugar y Carletto se los ha cargado últimamente.

Los beneficiados por las caídas de los blancos

No estaba asegurada la inclusión de los tres futbolistas blancos citados en la próxima lista de La Roja, pero sí tenían opciones. Por el contrario, su caída da alas a otros futbolistas, tanto de la liga española como de otras competiciones europeas. Por ejemplo, con vistas a nuevas lesiones de habituales, la ausencia de Ceballos empuja las posibilidades de Sergio Gómez y Aleix García; mientras que la de Asencio, las de Aitor Paredes y Pau Torres.

Por otro lado, jugadores de LaLiga EA Sports como Oihan Sancet, Gavi, Alejandro Balde, Marcos Llorente, Pablo Barrios, Ferran Torres, Unai Simón, Miguel Gutiérrez o Gorka Guruzeta se postulan como sorpresas o regresos factibles de cara a los dos partidos ante Holanda de la competición continental.