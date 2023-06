Titular con De la Fuente y sorpresa exprés de Florentino y Ancelotti: sustituirá a Hazard y Mariano

El mercado de fichajes no ha arrancado como tal, sin embargo, el Real Madrid se está moviendo rápido, salvo, claro está, por la explosión del asunto Kylian Mbappé, que ha pillado desprevenido al club blanco. Los plazos en este tema son para Florentino Pérez claro, abordará su fichaje la temporada que viene, justo cuando el francés ha dicho que no renovará. Por tanto, la clave, por ahora, en el ataque blanco de cara a la 23/24 va por otros derroteros y uno mira de cerca a La Roja de Luis de la Fuente.

No sabemos si fue antes la salida de Benzema o el descenso del Espanyol, pero el caso es que tanto el mandamás en el club blanco como Carlo Ancelotti tuvieron rápidamente clara cuál debía ser la respuesta inmediata a las salidas masivas en ataque, especialmente la de Karim Benzema -recordemos, además del francés, se marcharon Marco Asensio, Mariano Díaz y Eden Hazard-, y ese no es otro que un jugador fundamental en España para el seleccionador nacional, que además tiene pasado blanco, que no es otro que Joselu.

Acuerdo total e inminente

El acuerdo entre las partes en este asunto es absoluto y parece cerrado, ya que el Madrid lo ve como el recambio perfecto de Mariano Díaz y ya de paso también de Eden Hazard (ha metido bastantes más goles que ambos juntos en las últimas temporadas), y el jugador no cambiará ya de opinión le llame quien le llame. Y es que Joselu no solo se formó en las categorías inferiores del Real Madrid, sino que es madridista, donde además tiene lazos familiares en la primera plantilla, ya que Dani Carvajal es el marido de la hermana de su mujer. Ambos se dejan ver juntos habitualmente.

Hablamos con Joselu del Trofeo Zarra de esta campaña en LaLiga habiendo jugado en uno de los tres equipos que perdió la categoría, pero además un futbolista que ya marcó 14 goles en liga en la pasada temporada en el Alavés, que también descendió. A sus 33 años y con sus 192 centímetros, el punta es un delantero oportunista, que ataca los espacios, es capaz de conseguir segundas jugadas, fijar centrales y ser letal en los remates aéreos. Como recurso ofensivo es de lo mejor en España, y es una realidad de la 23/24 en el Real Madrid; falta la confirmación oficial.