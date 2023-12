Toni Kroos alucina con lo último de Carlo Ancelotti: leyenda del Real Madrid y rechaza su renovación

Con el Real Madrid siguiendo su camino con paso firma hacia los octavos de Champions League y al liderato de LaLiga, en Chamartín parece que no hay lugar para las malas noticias, más allá de las lesiones. Sin embargo, en la capital española hay un tema candente que va para largo. Se trata de la renovación y el futuro de Luka Modric, uno de los nombres más importantes de la pasada década en el Real Madrid y cuyo futuro está más en duda que nunca.

Sin relevancia y Ancelotti le dirá adiós en junio

El croata ha pasado de ser un futbolista trascendental para Ancelotti a convertirse en un complemento para el equipo. Algo que no ha gustado nada al ex del Tottenham, que, acostumbrado a jugar los 90 minutos partido tras partido, no es capaz de acostumbrarse a ser el último en la fila del centro del campo. Siendo el menos alineado de toda la medular, solamente por delante de un Dani Ceballos que apenas cuenta y un Brahim Díaz que ya le ha ganado el puesto.

Ante esta situación, Sport apunta que Ancelotti espera que el jugador aguante hasta junio para cerrar definitivamente su etapa como futbolista del Real Madrid y pasar a formar parte de los libros de historia del club. Eso sí, dejando de formar parte de un equipo para el que ya no está capacitado para ser importante semana tras semana y del cual saldría convertido en una absoluta leyenda blanca.

¿Futuro en Arabia Saudí o Europa?

Por parte de Luka Modric, todo parece apuntar que tiene asumido que en la 24/25 ya no formará parte del Real Madrid. En este sentido, la incógnita está en saber si su futuro estará en Europa, donde sonó para volver al Dinamo de Zagreb, o en Arabia Saudí, donde le espera una oferta multimillonaria para culminar una carrera deportiva legendaria al lado de Benzema, Cristiano Ronaldo y Neymar.

Así pues, con la primera mitad de la temporada llegando ya a su fin, parece que ya se va vislumbrando el futuro de Luka Modric, que comenzaba la temporada, listo para demostrar que estaba capacitado para seguir compitiendo en lo más alto, pero que ha visto que Kroos, Tchouaméni, Valverde, Camavinga y Bellingham le han pasado por la derecha.