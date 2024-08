Toni Kroos imita a Lewandowski: dardo letal a Leo Messi y guiño al Real Madrid

A poco de dejar de sus destellos dentro del verde césped del Bernabéu, Toni Kross fue portada por sus palabras.



El multicampeón con el Madrid reavivó una polémica que muchos creían cerrada al lanzar críticas mordaces a Lionel Messi por su reciente Balón de Oro. Durante la presentación de “The Icon League”, la versión alemana de la Kings League, Kroos dejó claro que, en su opinión, "Messi no merecía el premio".



En el evento, el presentador explicó quiénes votan al mejor jugador del torneo, mencionando que “una parte la comunidad y otra los presidentes”. En ese momento, Kroos se metió con una broma: “O decido yo”. Tras las risas y los elogios del presentador, este concluyó: “Definitivamente no será como en el Balón de Oro. Eso es lo que podemos decir”. Aprovechando la ocasión, Kroos lanzó su crítica: “No, aquí ganará el que lo merezca”, una declaración que incluso hizo que su compañero de evento sugiriera editar sus palabras. Kroos, sin embargo, se mantuvo firme: “No, no. Déjalo como está”.



En octubre de 2023, Lionel Messi recibió su octavo Balón de Oro, siendo reconocido como el mejor jugador de la temporada 2022/23. El crack rosarino superó en la votación a figuras como Erling Haaland, que quedó en segundo lugar, y Kylian Mbappé, que fue tercero. Este galardón se suma a otros logros recientes del argentino, incluido el campeonato mundial con su selección.



La crítica de Kroos generó reacciones encontradas. Sus seguidores valoran la autenticidad y valentía del alemán al expresar su opinión, una característica que siempre lo distinguió como jugador de alto nivel. Por otro lado, los fana-Messi consideran que los comentarios del germano fueron innecesarios.



La bronca RL9

El Balón de Oro siempre fue objeto de debate y controversia. Ya en 2021 Robert Lewandowski lanzó un disparó por elevación al argentino cuando, al recibir el balón elogió al polaco y dijo que era merecedor del premio.

Algunos críticos argumentan que los premios individuales en un deporte tan colectivo como el fútbol no siempre reflejan una justicia absoluta. Las rivalidades históricas, como la entre Messi y Ronaldo, y ahora con nuevas estrellas como Haaland y Mbappé, siempre serán combustible para estas discusiones.



Sin embargo, hay que recordar que la temporada 2022/23 fue particularmente brillante para Messi. Su actuación estelar en el Mundial de Qatar 2022, donde no solo llevó a su selección a la gloria, sino que también se consagró como uno de los jugadores más influyentes del torneo, contribuyó a su victoria en el Balón de Oro.



A lo largo de su carrera, el capitán del Inter Miami demostró ser un jugador que trasciende las estadísticas y récords, con una visión de juego y una creatividad que pocas veces se ha visto en la historia del fútbol.