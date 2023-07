Tragedia en camino con los fichajes del Barça: Laporta y Alemany caen en un ridículo histórico

La situación económica que está viviendo el Barça es terrible. La entidad blaugrana no es capaz de cerrar las operaciones que desearía, quedando así, obligada a conformarse con fichajes de menor nivel y de jugadores que llegan a coste cero. Sin embargo, pese a haber llegado libres de contrato y sin pagar un traspaso, los fichajes de esta temporada todavía están a la espera de ser inscritos en LaLiga y así estar seguros de que podrán jugar de blaugrana la próxima temporada. Algo que puede llevar su tiempo, teniendo en cuenta que por ahora solamente hay trece jugadores inscritos.

Hasta el momento, Laporta y Mateu Alemany han sido capaces de cerrar las incorporaciones de Ilkay Gündogan e Iñigo Martínez, dos jugadores que esperan poder ser parte de la plantilla de la próxima temporada. Si bien con Gündogan no se sabe, Iñigo acordó con el club, que si no se podía hacer un hueco en el tope salarial, saldría cedido a otro club para evitar que se quedara sin poder jugar, una solución extrema que nadie en el Barça espera que se tenga que usar.

Pese a que esta situación puede ser muy estresante tanto para los jugadores como para la afición, en la directiva están plenamente convencidos de que no habrá problema alguno con cerrar todos los movimientos. De hecho, Eduard Romeu, vicepresidente económico del club está muy tranquilo: “Esas inscripciones se podrán hacer, es algo que no nos preocupa”.

Una situación inaudita

La mala economía culé ha llevado al club a vivir situaciones que nunca hubiera imaginado. La pasada temporada, Jules Koundé vivió con angustia sus primeros días de blaugrana, ya que se vio obligado a perderse los dos primeros partidos de liga por no haber podido ser inscrito. Todo un drama que, si bien no creen que se repita con las inscripciones que faltan ahora mismo, sí que podría volver a darse en el caso que el club incorpore a un nuevo jugador sin haber certificado ninguna salida.

Las ventas, un aspecto clave

Para entrar primero deben salir. Este es el gran lema del Barça en este mercado. Y es que si no consigue una venta importante, es imposible imaginarse un equipo muy distinto al actual. Ansu Fati es el nombre que más suena para salir, pero el jugador no quiere y no parece dispuesto a cambiar de opinión.

Así pues, se vienen problemas para Joan Laporta y Mateu Alemany, que saben que en caso de fichar, les será casi imposible poder inscribir a los jugadores en caso de no dar salida a nadie.