Tras 18 años en el Barça, Hansi Flick echa al capitán y como Busquets y Leo Messi, adiós al Camp Nou

Con la llegada de Hansi Flick al banquillo del FC Barcelona, ha quedado más que claro que no hay nadie que tenga garantizado su puesto, ya no en el once, sino en el equipo. Y es que, pese a la gran relevancia de Sergi Roberto dentro del vestuario blaugrana y del hecho de ser uno de los grandes líderes de la plantilla, la realidad es que el técnico germano no tuvo miramientos a la hora de dar salida al capitán.

Ahora, tras 18 años en el club, Sergi Roberto ha confirmado a través de sus redes sociales, que dejará definitivamente el Barça en este mercado de verano. El capitán lo hará tras finalizar su contrato y para buscar una nueva aventura lejos de Barcelona, manteniendo activa su carrera deportiva de la misma forma que ya lo hicieron Sergio Busquets o Leo Messi, que se fueron del Camp Nou para competir en otros equipos.

La realidad es que, pese a no ser un jugador especialmente diferencial ni uno de los mejores del mundo en ninguna de las múltiples posiciones que ha ocupado a lo largo de su carrera, Sergi Roberto siempre tuvo el don para ser ese jugador en el que todo entrenador podía confiar y que, pese a que no llegaría la excelencia, siempre iba a cumplir con el rol que fuera que se le otorgara. Hecho que llevó al de Reus a estar 11 años en el primer equipo.

Antes fuera que suponer un problema

La marcha de Sergi Roberto no está supeditada ni a temas económicos ni a ningún tipo de problema con Flick. El caso con el capitán es que, vista la dura competencia en el centro del campo, y la evidente apuesta del entrenador por los jóvenes, sus posibilidades de ser mínimamente importante se desvanecía a cada día que pasaba, hecho que ha acabado conllevando que deje el club de su vida antes de que la frustración por no jugar sea un problema.

Así pues, como ya hicieron en su momento, el resto de las vacas sagradas como Busquets, Messi, Jordi Alba o Piqué; ha llegado el momento para que sea Sergi Roberto, tras 18 años en el Barça, el que se despide del club de sus amores.