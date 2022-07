Tras Coutinho y Lenglet, las otras salidas que desesperan a Laporta

A vueltas con el mercado, Joan Laporta tiene un verano por delante para no descansar ni un solo día. Los problemas económicos siguen acuciando al Barça aunque la activación de las palancas económicas le han dado algo de aire al club. Por fin, los culés han podido cerrar las incorporaciones de Andreas Christensen y de Kessié, y si bien es cierto que todavía esperan por otros como por Raphinha o Lewandowski, lo que más ‘agobia’ en las oficinas del Camp Nou es la manera de dar salida a muchos futbolistas que no cuentan para Xavi Hernández.

Y es que hay multitud de jugadores todavía a los que el Barcelona quiere darles puerta. Algunos con los que no se cuenta y otros que regresan tras cesión y que siguen sin entrar en los planes del míster. Por eso, tanto el técnico como el presidente quieren aligerar peso, el primero para no encontrarse con problemas a la hora de manejar el vestuario y el segundo para poder quitarse de encima un peso económico con grandes fichas que no van a aportar nada en lo deportivo, e incluso rascar algo por algún traspaso.

En la defensa urgen las salidas de Óscar Mingueza y de Samuel Umtiti. El de La Masía no tiene la confianza de Xavi pese a que en años anteriores ha sido importante en el primer equipo, mientras que el francés es una ficha grande y su rendimiento ha estado por debajo de lo esperado. Otra de las operaciones que quiere cerrar cuanto antes Laporta es la venta de Frenkie de Jong al Manchester United. En lo deportivo cuentan con él pero necesitan un traspaso alto como el que podría generar el holandés.

Sobran muchos más

Riqui Puig o Sergi Roberto también tienen papeletas para dejar el Barça en este mercado de fichajes. Ambos parece que contarán con poco protagonismo en lo deportivo y ocupan fichas que pueden ir destinadas a otros jugadores más válidos, mientras que Pjanic regresa tras cesión y tampoco entra en los planes.

En el ataque también quiere aligerar peso el Barcelona, especialmente con Martin Braithwaite. El danés sabe que no tiene la confianza del míster pero aún así no quiere irse, mientras que Trincao regresa tras la cesión al Wolverhampton y en el Camp Nou deberán buscarle acomodo. Mucho trabajo, en definitiva, por delante para hacer en el despacho de Joan Laporta.