Tras Ferran, oferta monstruosa del United al Barça por uno de los elegidos por Luis de la Fuente

El FC Barcelona quiere crear un equilibrio en tiempos de crisis y para ello necesita, esta temporada sí, la mayor eficacia entre el talento saliente y el que pueda entrar, de ahí que se deban escoger bien las cartas y los nombres en ambas direcciones. Uno de ellos, el de Ferran Torres, ha saltado a la palestra por la propuesta recibida por el Barça por parte del Newcastle, propuesta rechaza, pero ahora ha llegado una mucho mayor por otro de los elegidos en la plantilla azulgrana por Luis de la Fuente para la disputa de la Eurocopa.

Una cantidad grande, pero insuficiente

Dicen fuentes en Cataluña, entre ellos el diario Sport, que el Manchester United habría presentado una propuesta de 30 millones de euros por Fermín López, propuesta que, como sucedió con Ferran, ha sido rechazada. Pero dice más el mass media catalán, asegura que el Barça, pese a su actual situación, no se plantea vender al canterano, salvo que llegue una oferta “irrechazable”

Y cuánto es eso

El problema es que sabemos que de primeras el Barça está bloqueado porque debe conseguir 100 millones de euros con carácter inmediato, antes del 30 de junio, para poder fichar bajo la regla de 1:1, es decir, vender y comprara en equilibrio, y si Ferran y Fermín no están en venta, entonces, ¿quién lo está? Y no solo eso, ¿quién puede permitirle al Barça recibir las millonadas que necesita ara ser competitivo en el mercado?

Ten Hag, el promotor

Tras pasar muchas vicisitudes en Old Trafford, en parte porque sus resultados no han sido los esperados para tamaña inversión, finalmente Ten Hag se quedará en el United y es precisamente el míster neerlandés el que, dicen en Inglaterra, está enamorado del jugador del Barça; ahora bien, los culés, que no dicen no rotundo sino supeditado a una locura, esperan algo así para pensárselo. ¿Deseará tanto a Fermín Ten Hag para hacer esa propuesta ‘loca’?