Tras Gavi y Nico, Xavi dará la oportunidad a la nueva joya del Barça

El FC. Barcelona se medirá esta noche a las 21:00 en el Camp Nou al Celta de Vigo. El duelo ante el equipo gallego es de vital importancia ya que la victoria ayer del Real Madrid ante el Getafe por 0-1 obliga a los de Xavi Hernández a ganar si no quieren llegar al Clásico del próximo 16 de octubre por detrás en la clasificación. Los de Ancelotti ahora mismo son líderes con 22 puntos pero el conjunto azulgrana espera conseguir una victoria ante el equipo de Eduardo Coudet y llegar a la gran cita empatados a puntos, pero no lo tendrá nada fácil.

Aunque el discurso de Xavi Hernández sea el de la gran mayoría de los entrenadores: no pensamos en el próximo partido, el duelo más importante es el siguiente, es inevitable que el técnico catalán no eche la vista al calendario para ver que el próximo miércoles el FC. Barcelona se juega su continuidad en la Champions League ante el Inter de Milán y que para eso duelo el equipo debería llegar con todas sus piezas importantes en perfectas condiciones, por lo que hoy se podría ver ante el Celta de Vigo alguna que otra sorpresa en el once titular, entre las que se podría encontrar Pablo Torre.

El mediocentro de 19 años ya ha debutado con el conjunto azulgrana en la Champions League ante el Viktoria Plzen entrando en sustitución de Kessié y precisamente esta sería la posición que podría ocupar en el once titular de Xavi Hernández hoy el ex del Racing de Santander. Como ya se ha señalado, con casi toda probabilidad, el técnico catalán hará hoy varias rotaciones con la vista puesta en el duelo ante el Inter de Milán y con casi toda seguridad reservará a Pedri en el centro del campo para que se encuentre descansado el miércoles y además evitar posibles lesiones, las cuales el FC. Barcelona no para de sufrir.

Pablo Torre podría tener la oportunidad no solo de debutar en liga con el FC. Barcelona, sino además de hacerlo como titular. La baja de Kessié, la más que posible suplencia de Pedri y y Frenkie De Jong, que ya se encuentra recuperado de sus molestias, hacen que Xavi Hernández vuelva a contar con los jóvenes en su equipo y forme un centro del campo con Busquets, Gavi y Pablo Torre. Veremos si le da la oportunidad o si por el contrario es el neerlandés quien sale de inicio para que coja ritmo de competición para el miércoles y luego sea el cántabro quien le sustituya.

Pablo Torres se convertiría en el tercer joven centrocampista al que el FC. Barcelona saca a la luz. Tras los debuts de Gavi y Nico con Ronaldo Koeman, ahora el ex del Racing de Santander estaría muy cerca de empezar a construir su propia historia en Can Barça.