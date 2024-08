Tras la venta de Araújo por 10M, Laporta elige al crack de Xabi Alonso para ser el relevo de Cancelo

Tras una buena temporada como cedido en Las Palmas, en la directiva culé consideraban que Julián Araújo iba a ser una de sus mejores opciones de cara a reforzar la posición de lateral diestro para la temporada 24/25. El mexicano llegó como un jugador llamado a ser importante y a cubrir la baja que, si nada cambia, causará un Joao Cancelo, que difícilmente acabará regresando a la disciplina culé. Sin embargo, tras su venta, Araújo tampoco acabará siendo el relevo del luso. Dejando a Joan Laporta con un claro objetivo en el mercado, Jeremie Frimpong.

El carrilero neerlandés hace años que gusta mucho en can Barça, donde lo ven como el fichaje ideal para, no solamente cubrir la ausencia de Joao Cancelo, sino para ser el lateral definitivo en el Barcelona, posición que lleva maldita durante casi una década. Sin embargo, el fichaje de Frimpong se antoja muy complicado, dada la gran situación en la que se encuentra el equipo de Xabi Alonso, que no quiere perder a su carrilero estrella.

Volviendo al caso de Araújo, tras ser completamente descartado por Hansi Flick, a Joan Laporta no le ha quedado otra opción que la de aceptar la oferta de 10 millones de euros del Bournemouth, que, como mínimo ha servido para que los culés tengan un interesante beneficio neto de unos 5 millones de euros. Una operación redonda en lo económico, pero que ha resultado absolutamente infructuosa en materia deportiva, ya que el mexicano no ha solucionado los problemas de los culés en el lateral diestro, que deberán volver a acudir al mercado más pronto que tarde.

Frimpong, la elección estrella

Si bien es cierto que la economía del Barça no está para tirar cohetes, ha quedado claro que para cubrir bien una posición en un club grande como el blaugrana, no es suficiente con ir a por jugadores a buen precio. Hay ocasiones en las que lo necesario es apostar fuerte por un talento mundial. Lo que encaja a la perfección con Jeremie Frimpong, una apuesta, que difícilmente, pues el neerlandés ya ha demostrado de lo que es capaz en banda derecha y qué tipo de jugador es.