Tras Piqué, Laporta quiere echar al protegido de Luis Enrique en Qatar

Resulta evidente que el FC Barcelona está inmerso en una reconstrucción de su plantilla. Con las llegadas de Lewandowski, Koundé o Raphinha, entre otros, durante el último mercado de fichajes veraniego, el equipo de Joan Laporta dejó clara su intención de revitalizar una plantilla que, en el caso de varios futbolistas, ya había dado todo lo que tenía que dar al Barça. Efectivamente, hablamos de los más veteranos, como Gerard Piqué, que decidió terminar su aventura como futbolista el pasado 3 de noviembre.

Sin embargo, la hoja de rota a corto plazo por parte de Laporta no pasa por separar caminos exclusivamente con Piqué, sino que también tiene la intención de hacer lo propio con otro de los capitanes, Jordi Alba. De hecho, tal es su deseo que, de acuerdo con la información de Mundo Deportivo, el Barça se reunirá con el lateral a partir del mes de enero para plantearle la rescisión de contrato. Una propuesta que, por otra parte, el español no aceptará, ya que como el propio futbolista afirmó en una entrevista al mismo medio, su idea pasa por retirarse en el FC Barcelona, pero no esta temporada.

En cualquier caso, tal y como comentamos en Don Balón, la idea de Laporta transcurre por continuar con la revitalización de la plantilla para volver a ser competitivos, especialmente en competiciones europeas y eso pasaría por prescindir de los cuatro capitanes que empezaron la temporada (Busquets, Piqué, Jordi Alba y Sergi Roberto). Con Sergio Busquets que termina contrato en junio de 2023 -a pesar de que Xavi quiere que renueve- y Sergi Roberto que también hace lo propio, el único cabo suelto es, como comentamos, el del lateral izquierdo de la selección española que, paradójicamente, esta temporada está viendo como Luis Enrique es su gran protector.

Un hecho que sorprende, más teniendo en cuenta que cuando el asturiano fue entrenador del FC Barcelona, tanto él como Jordi Alba no tuvieron la mejor de las relaciones, ya que el actual seleccionador español decidió apartar al lateral izquierdo de la titularidad. Algo que, desde luego, no está haciendo esta temporada con España, ya que el de L’Hospitalet es un fijo en los esquemas de Luis Enrique, a pesar de que con Xavi no es uno de los elegidos, habitualmente, para sus onces.

Sea como sea, Laporta ya ha tomado la decisión de sentarse a hablar con Jordi Alba para intentar llegar a un acuerdo por su rescisión. Un movimiento que, por otro lado, liberaría mucha masa salarial para poder continuar con el proceso de reconstrucción en el que se encuentra inmerso el FC Barcelona.