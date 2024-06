Tras Xavi, el crack da un ultimátum a Flick: fijo para Luis Enrique y lo quiere un equipo Champions

El nuevo Barça trata de hacer borrón y cuenta nueva en su bisoña era post-Xavi, la que pone a Hansi Flick al frente y de la que tanto los aficionados, como la plantilla y por supuesto Joan Laporta y Deco espera que sea tan larga como exitosa, aunque no será fácil. Y es que el FC Barcelona tiene por delante serios retos, entre otros, la configuración de una plantilla en la que no todos los nombres están asegurados, y no hablamos solo de los miembros del grupo en la 23/24, sino también de los que vuelven y lo hacen con caché.

Temporada sensacional

Sin ir más lejos, eligió extremadamente bien el futbolista perteneciente al Barça y que fue uno de los descartes de Xavi Hernández, como demuestra la sensacional temporada del Girona, en donde este crack ha sido no solo titular sino clave, de ahí que ahora, con nuevo entrenador en el Barcelona y con la obligación de regresar a los brazos culés quiera saber cuál va a ser su papel en la entidad blaugrana durante la temporada 24/25, más que nada porque hay todo un equipo de Champions League que lo quiere para jugar en Europa la temporada que viene.

Efectivamente estamos hablando de Eric García, central titular del equipo catalán esta campaña y por tanto uno de los artífices de la gesta conseguida por los pupilos de Míchel en LaLiga, donde han acabado terceros y jugarán la Liga de Campeones la campaña que viene.

Lo curioso con Eric, que recordemos llegó al Barça como fijo de Luis Enrique en la Selección Española de Fútbol, es que recibió profundas críticas en el Barcelona, de ahí su reticencia a volver. “Siempre he tenido confianza en mí pero necesitaba tener esta participación", comentaba en Onda Cero recientemente el central, que aseguró que “no he hablado aún pero por contrato vuelvo al Barça, sí”.

Xavi 🤝🏼 Èric García

pic.twitter.com/BeogjRaNoe — Pol Alonso 🎙 (@Polyccio8) December 10, 2023

Con Koundé, Iñigo Martínez, Pau Cubarsí y Ronald Araujo en nómina, amén de Lenglet y Christensen, Eric espera poder marcharse de nuevo al Girona salvo que Hansi Flick apueste por su figura, algo que parece complicado.