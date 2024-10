Tres regresos de oro para el Barça, menos Araújo: la solución para que Flick levante la Champions

El inicio de temporada para el Barça fue el más auspicioso y prometedor tras derrotas y decepciones de la campaña pasada, pero lo que no pudo evitar hasta la fecha es que los jugadores no se lesionen. Es común que ocurra en clubes de alta competencia, pero lo del conjunto blaugrana terminó siendo una constante. El último en sufrir las consecuencias fue ter Stegen, quien no verá acción hasta por lo menos la siguiente temporada.

Así como el alemán, también se había bajado Ronald Araújo, Dani Olmo, Gavi y Fermín López. Este último tiene algo importante que decirle a Hansi Flick y tiene que ver con que su recuperación es exitosa, dado que el mediocampista se unirá a los entrenamientos del plantel principal y así convertirse en una alternativa para el estratega germano. Además, de quien también se tiene buenas noticias es de Dani Olmo, que pagará su ausencia con su regreso por todo lo alto tras superar su lesión.

Regresa Fermín

Xavi hizo debutar a muchos canteranos, a algunos les costó más que a otros, pero el caso de Fermín López se resume en su capacidad para resolver situaciones y la misma madurez que lo llevó a la selección de España. Ahora, el jugador dejará pronto la lista de lesionados para unirse a sus compañeros y así ser una pieza para Hansi Flick.

Olmo se suma

El Fútbol Club Barcelona no solo comunicó que López superó su lesión muscular, sino que Dani Olmo también le sigue los pasos y pronto estará en los entrenamientos. La figura de España en la Eurocopa había iniciado con el pide derecho con el elenco culé, pero una dolencia física hizo que se ausentara varios partidos.

Gavi dice presente

De todos estos jugadores que pronto volverán a la actividad, quien llevaba más tiempo inactivo producto de una lesión de ligamento cruzado, es Gavi. Hace unos días, el volante sumó minutos en un partido de práctica y también dirá presente con el primer equipo tras un largo periodo de recuperación. Ahora, dependerá de Hansi Flick de cómo alinear a los que están recuperados y gestionar los minutos.