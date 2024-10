Un ex del Barcelona no deja tranquilo a Xavi, lo llamó deshonesto y lo ridiculizó: ahora está en PSV

La decadencia del Barcelona empezó cuando los resultados empezaron a resultar en contra, la Champions ya había dejado de ser una obsesión y la marcha de Lionel Messi dejó un antes y un después. El club estuvo en una etapa de reconstrucción que hasta la fecha sigue, aunque antes que Hansi Flick hubo un técnico que estaba dispuesto a mejorar las cosas en Can Barça y devolverle la identidad: Xavi Hernández. El exmediocampista pasó sin pena ni gloria por Cataluña y hasta uno de sus expupilos se lo recordó.

Se trata del lateral derecho Sergiño Dest, quien había llegado por todo lo alto y con expectativas importante a un Barça que necesitaba de jugadores explosivos. El defensor tenías las cualidades y las supo aprovechar en el tiempo en que estuvo, pero las cosas empezaron a salir mal de pronto. La falta de continuidad y ritmo lo llevaron a un segundo plano, y cuando más necesita el apoyo de Xavi, y el extécnico culé le dio una noticia que en la actualidad fue revelada por el internacional con Estados Unidos sin pelos en la lengua.

Duro con Xavi

Sergiño Dest disputó alrededor de 72 partidos oficiales con camiseta del Barcelona, marcó 3 tantos y asistió en 4 oportunidades. Sin embargo, cuando Xavi llegó, la imagen del nacido en Países Bajos se fue diluyendo, sobre todo cuando creyó que tendría chances. En una entrevista con el ‘Diario SPORT’, contó que “Xavi no fue honesto conmigo”.

Falsas promesas

Dest no pudo demostrar de lo que estaba hecho en su última etapa con el Barcelona ya que Xavi le dio la espalda en cierto sentido, según relata el lateral. “En verano antes de irme de vacaciones me dijo: ‘cuento contigo, no hagas caso a los medios’”, indicó Dest. Sin embargo, la decepción del norteamericano fue instantánea cuando esto no era cierto. “Luego cuando volví de vacaciones me dijo: ‘vale, tienes que irte’”, agregó.

La actualidad de Dest

Tras su paso por Ajax y Milan, las cosas cambiaron y se balancearon a favor de Dest, pues en el Barcelona no resultó ser lo que esperaba. Ahora, con el PSV Eindhoven, su actual equipo, ya lleva la suma de 37 encuentros y hasta ya anotó dos tantos y siete asistencias. Además, fue campeón de la Eredivisie la temporada pasada.