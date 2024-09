Un jugador del Atlético entre los más valiosos de la LaLiga; Madrid, se sobra: el Barça, sin suerte

LaLiga no pierde la tendencia de ser considerada como una de las competencias con mayor intensidad. El campeonato empezó de la mejor forma, con un Real Madrid y Atlético Madrid aún siguen buscando un equipo base del cual pueda depender el resto del curso. Sin embargo, si de futbolistas más valiosos del fútbol español se habla, hay un claro líder que deja a los demás pagando caro. no pierde la tendencia de ser considerada como una de las competencias con mayor intensidad. El campeonato empezó de la mejor forma, con un Barcelona afirmando que está para grandes cosas, mientras queaún siguen buscando un equipo base del cual pueda depender el resto del curso. Sin embargo, si de futbolistas más valiosos del fútbol español se habla, hay un claro líder que deja a los demás pagando caro.

No es la primera vez que el conjunto galáctico se sale con la suya, ya sea a nivel de Champions o del torneo liguero, en alguna ranking va a estar. En este caso no es la excepción, más de un jugador está ubicado, al menos en el top 10 del ranking. Esto deja un precedente claro, sin nada que reclamar por parte del Atlético y el Barça, que por su parte sigue buscando la forma de consolidarse. Mientras tanto, Florentino Pérez continúa con la misma fórmula de siempre, elegir calidad antes de cantidad.

Real Madrid lidera el top

Carlo Ancelotti entrena una constelación de futbolistas que a nivel de cotización son considerados únicos. El portal Transfermarkt realizó un ranking del top 10 de jugadores que valen más a nivel de la LaLiga. Son siete los jugadores de la Casa Blanca que están en el top: Jude Bellingham, Vinicius y Federico Valverde, Rodrygo, Eduardo Camavinga y Aurélien Tchouaméni se encuentran más abajo. entrena una constelación de futbolistas que a nivel de cotización son considerados únicos. El portal Transfermarkt realizó un ranking del top 10 de jugadores que valen más a nivel de la LaLiga. Son siete los jugadores de la Casa Blanca que están en el top: Kylian Mbappé están empatados con 180 millones de euros. Por su parte,se encuentran más abajo.

Julián Álvarez saca cara

Atlético Madrid no pasa desapercibido en este prestigioso ranking que sirve para determinar la actualidad de los futbolistas, ya que, en un futuro, si se realiza una venta, los clubes no la tendrán nada fácil. El equipo del ‘Cholo’ Simeone tiene a Julián Álvarez entre los 10 primeros con un valor de 90 millones de euros, dejando en claro que el ex del City que revalorizó.

Barcelona solo tiene a dos