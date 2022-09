Un titular se irá y Laporta lo asume: tras los pasos de Xavi e Iniesta

El 30 de junio de 2023 acaban contrato varios futbolistas del FC Barcelona y no parece que ninguno de ellos esté dispuesto a renovar su compromiso con el club, aunque no todas estas fugas tendrán la misma importancia. La salida de Memphis Depay parece ser cuestión de tiempo ya que el futbolista apenas cuenta para Xavi Hernández y buscará más minutos fuera de la Ciudad Condal, si es que no lo hace en el mercado invernal.

No obstante, con Busquets la situación es totalmente opuesta. El centrocampista de Sabadell, uno de los pesos pesados del vestuario y uno de los jugadores que llevan más tiempo en el club, es uno de los efectivos blaugranas que más están contando para Xavi y su adiós trastocará de forma sustancial los planes del técnico catalán. Eso sí, fuentes cercanas al Barça han revelado en las últimas horas que la idea del jugador, a día de hoy, es dejar el club conforme venza su contrato con la entidad y buscar una nueva aventura lejos de LaLiga, competición que ha disputado las últimas 15 campañas.

Eso sí, el centrocampista cumplió 34 años el pasado 16 de julio y por ello no quiere desperdiciar la oportunidad de conocer otra liga, ya sea dentro de la élite europea o echándose a un lado como hizo el propio Xavi en 2015 poniendo rumbo al Al-Saad, o en 2018 Andrés Iniesta, quien decidió comprometerse con el Vissel Kobe, siendo esta segunda posibilidad la opción que cuenta con más papeletas para hacerse oficial.

Cabe señalar que el nivel de Sergio Busquets continúa siendo muy gratificante tanto para Xavi como para Luis Enrique en la selección española, pero quizá sea su última campaña a un nivel óptimo y de ahí que su objetivo para la próxima temporada haya quedado esclarecido.

Futuro asegurado

La salida de Busquets supondrá un duro palo para el barcelonismo dada la importancia del jugador en el equipo durante los últimos 15 años, pero el futuro del proyecto está asegurado, al menos en esa posición, con la presencia de Franck Kessié, Nico, Gavi e incluso Frenkie de Jong, cuya situación en el club podría cambiar a raíz de conocerse esta idea de Busquets.