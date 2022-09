Joao Félix incendia LaLiga: reniega de Simeone y Ten Hag y PSG acecha

Es significativo que João Félix, en un encuentro con Adri Contreras, un influencer, dejara caer de forma tan elocuente su hartazgo con su situación en el Atlético de Madrid en general y con el Cholo Simeone en particular. El portugués, gran fichaje histórico de los colchoneros, nunca ha ocultado que el estilo y la forma de jugar del técnico argentino no le favorecen, pero es que esta vez quizá sea capaz de dar un paso más en su forma de solucionar el problema, y es en la que aparece Erik Ten Hag.

Vayamos por partes. El Atlético, pese a la injusta tarjeta roja (por doble amarilla) de Mario Hermoso en el derbi ante el Real Madrid en el Wanda Metropolitano del pasado domingo (1-2), estuvo a merced de su enemigo capitalino, hoy, parece, un peldaño por encima de los rojiblancos, y de nuevo Félix se desgastó sin suerte ni beneficio para su equipo, siendo sustituido por Simeone y pasando por otro partido crucial sin pena ni gloria. Además, los 8 puntos de desventaja con el Madrid sitúan ya al Atlético muy lejos del título. Una vez más. Pues bien, para Félix, a veces ya no es problema suyo, sino de su entrenador.

Asimismo, el luso tiene la certeza de que el Atleti no va cambiar al míster argentino y sabiendo que interesa a muchos de los grandes de Europa, entre ellos muy fuertemente al United y al PSG, que los años pasan para él y cada vez se siente más lejos de sus objetivos (entre ellos una Champions League que también dejó claro en el encuentro con Contreras), quizá, aseguran fuentes cercanas al jugador, ahora sí trate de forzar una salida que sea beneficiosa para el Atleti en lo económico y para él en lo deportivo.

No será fácil dar tal paso, ya que el Atleti siempre ha sido reacio a vender a su gran joya, sin embargo el portugués ve pocas soluciones más. Sobre ello, sabe que no podrá ir ni a Barça ni a Madrid por su presente rojiblanco, pero, por otro lado, le gusta la Premier League y sabe que hay pocos equipos capaces de darle a su club una cantidad de dinero que, al menos, amortice la inversión realizada por él, siendo el United de Ten Hag uno de los mejor posicionados al respecto. ¿Y el PSG? A João Félix sí le gustaría jugar junto a Neymar y Messi, pero la Ligue 1 no le atrae; por lo que es más complicada esa salida.