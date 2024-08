Valverde y Camavinga están al tanto: solo un crack blanco puede obligar a Florentino a ir al mercado

El Real Madrid culminó con buena cara y esperanzas una pretemporada de gira por Estados Unidos donde han quedado muchos temas pendientes, tanto por el breve periodo de preparación como por los jugadores ausentes en el país americano, y eso no solo es extensible al cuerpo técnico, sino también a la plantilla. Por eso la mayoría de integrantes del primer equipo saben que solo hay un jugador capaz de forzar a Florentino Pérez a ir al mercado de fichajes.

Pocas dudas, aunque alguna existe

El Real Madrid de la temporada 23/24 tenía siete centrocampistas y esos son los mismos futbolistas para esta campaña, solo que con una notable ausencia, la de Toni Kroos, de modo que, en principio, la otra media docena de cracks deberían contar con más minutos y por tanto estar más contentos, pero uno de ellos duda, y lo hace precisamente porque su papel protagonista ante AC Milan, Barça y Chelsea en la gira va a sufrir un tijeretazo radical.

Sí, efectivamente, solo una salida en este mercado de Dani Ceballos forzaría al Madrid a ir al mercado, y eso lo saben tanto dos de los teóricos titulares en su puesto, Fede Valverde y Eduardo Camavinga, como el resto de la plantilla. El mismo jugadore sevillano era claro tras el compromiso ante del Chelsea: “El míster sabe lo que quiero, estoy contento, la pretemporada me ha servido para ganar confianza y hay muchos partidos. Tenemos que ver la situación. El míster sabe qué le pido, él me pide a mí cosas. No creo que movamos mucha ficha”, asegurando que “aún queda mercado”, pero certificando que “10, 20 o 30 minutos con esta camiseta es mucho más que 10 partidos con otra. Es lo que decía Zidane en su momento, estar en el Madrid es lo más bonito del mundo. Para mí sería fácil tirar la toalla, quiero seguir luchando para tener minutos y eso se basa en la confianza que me dé el míster y en lo que me gane yo”.

En clave blanca, es muy complicado que el Madrid a estas alturas deje ir a cualquiera de esos seis futbolistas, lo que incluye a un Dani Ceballos que salvo locura de última hora de algún club, no saldrá.