Varapalo al Chelsea: se ofrece a Florentino para jugar con Modric

Josko Gvardiol está siendo una de las sensaciones del Mundial de Qatar. Con tan solo 20 años, el jugador del RB Leipzig está asombrando en el torneo por su solidez defensiva, potencia aérea, juego de balón y concentración durante los 90 minutos del encuentro y son varios los clubes que se han interesado por el jugador croata desde que comenzara el campeonato.

El pasado verano sonó como posible refuerzo del FC Barcelona y aún sigue siendo uno de los candidatos a ocupar el puesto que ha dejado libre Gerard Piqué el próximo verano, tal y como hemos informado en este medio. Además, el Chelsea de Todd Boehly también está muy interesado en el jugador croata y más aún desde que el propio futbolista, al acabar el encuentro ante Bélgica, atendiese a los medios de comunicación y asegurase que no le importaría acabar en algún momento en el conjunto londinense, pero no es su preferencia, si pudiese elegir, parece que escogería al Real Madrid.

Así lo ha asegurado el propio Josko Gvardiol a los medios de comunicación: “El Real Madrid es el club más grande del mundo, así que quién sabe... quizá algún día pueda jugar allí. Me gustaría, sí. Luka no tiene que decirme nada del Real Madrid, no hace falta. Yo ya sé todo, sé que es el club más grande del mundo y lo importante que es estar vinculado a un equipo así”, sentencia el futbolista del Leipzig.

Así que sí, si el Chelsea llama a su puerta escucharía la oferta, pero si vienen a la vez el conjunto londinense y el Real Madrid, su elección parece estar clara. Quiere jugar en el “mejor club del mundo” junto a Luka Modric y así se lo ha trasladado a Florentino Pérez, pero el problema es que, a día de hoy, existe un exceso de defensas centrales en la plantilla. Militão, Alaba, Nacho, Vallejo y Rüdiger dificultan mucho la labor de Ancelotti para repartir minutos en esa posición y la llegada del croata lo empeoraría aún más.

Las salidas de Vallejo y Nacho a la MLS podrían ayudar, pero Florentino Pérez tiene claro que la llegada de un nuevo defensa central solo se producirá si antes sale alguien. Josko Gvardiol espera impaciente las ofertas que le lleguen el próximo verano. ¿estará entre ellas la del Real Madrid y podrá jugar al menos un año junto a Modric en el Santiago Bernabéu? Veremos.