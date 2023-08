Vinicius contra la comparación eterna que necesita olvidar: Rodrygo y Bellingham le necesitan ya

El verano del Real Madrid está siendo complicado por la salida de Karim Benzema y las graves lesiones de Militao y Courtois, dos de los jugadores más importantes del conjunto blanco. La responsabilidad sobre Vinicius es aún mayor, aunque ya demostró la temporada pasada que no tiene problema en ser el líder ofensivo del equipo.

Una de las pocas cosas negativas que dejó el primer partido de La Liga para el Madrid fue el gris encuentro de su jugador estrella. No pudo con el marcaje de Vivian, le costó desequilibrar y apenas probó a Unai Simón. La defensa del Athletic frenó bien al brasileño, aunque este no dejó de intentarlo y volvió a demostrar que obliga a los rivales a estar al máximo durante todo el duelo. La motivación de saber que no estuvo tan bien como es habitual en él puede empujarle a sacar su mejor versión en Almería. Se prevé que los andaluces esperen atrás a los blancos con la intención de acumular muchos hombres cerca de su portería e intentar sorprender al contraataque.

Ancelotti ha demostrado confianza total en Vinicius desde que regresó al Real Madrid, y él no ha dejado de darle motivos para que crea y siga apostando. Sus habilidades para regatear y romper la defensa rival le hacen el jugador más importante de su equipo en este tipo de encuentros con muy pocos espacios. Sus cifras de la temporada pasada, 10 goles y 9 asistencias en La Liga no son suficientes para acercar a los blancos a la pelea por el título, por ello, parece claro, que el equipo necesita una mejor versión del brasileño. Algo más cercano a los números que sumó hacer dos campañas, 17 goles y 10 asistencias. Siete tantos más que el Madrid necesitará para poder levantar el trofeo del torneo de la regularidad.

Sin reconocimientos

La UEFA ha anunciado el nombre de los tres finalistas para el premio de mejor jugador 2022/23, y Vinicius no está entre los cinco primeros. Ancelotti se ha pronunciado sobre ello: “Para mí Vinicius es uno de los mejores, si no el mejor, y esto es más que suficiente. Ya nada me sorprende. Él está motivado. A mí no me importa mucho y creo que a Vinicius tampoco. Creo que ha sido el jugador que ha marcado más la diferencia. Le falta sólo la continuidad, la progresión ya la ha tenido. Es bastante raro, pero no es tan importante".