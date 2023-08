El crack que tuvo que elegir entre Real Madrid y Barça: no dudó y fue clave en Champions League

Rodrygo Goes ya es uno de los jugadores más importantes del Real Madrid. La marcha de Benzema aumenta la responsabilidad que tiene que asumir el brasileño y en su primer partido de la temporada fue capaz de marca la diferencia con un gol frente al Athletic.

El ex del Santos ha repasado toda su trayectoria y lo que está viviendo en una entrevista con ‘Globoesporte’. “El Real Madrid es muy grande. Esperaba muchas cosas, pero cuando llegué vi que era el triple de lo que esperaba. Es algo fuera de lo común, simplemente hay que estar ahí. Siempre fue mi sueño, siempre les decía a todos que algún día jugaría allí. Estar ahí hoy y haberlo ganado todo es algo fuera de lo común. La forma en que jugamos cada partido en la Liga de Campeones muestra lo diferente que es”, comentaba el brasileño.

Rodrygo ha desvelado que tuvo que elegir entre Madrid y Barça: “Prácticamente todo estaba bien con el Barcelona, solo faltaba fichar, y le pregunté a mi padre: “¿Nada del Real Madrid?”. Llegaron propuestas de todos los equipos y nada del Real. Entonces, pedí esperar el fin de semana porque tendríamos un partido con Vitória. Fui al partido con Vitória, marqué tres goles, di una asistencia, ganamos 5-2, y durante el partido el Real Madrid llamó a mi padre y ni siquiera tuvo que hacer la oferta. Solo me preguntaron si quería ir y mi papá ya sabía mi respuesta. Al día siguiente, estaba jugando a videojuegos, estaba con mi madre y mi padre se fue por la mañana sin decir nada. Al final de la tarde, llegó a casa, se cruzó conmigo y con mi madre, pero sin hablar con nadie. Fui directo a mi habitación y había una camiseta del Real Madrid y una camiseta del Barcelona. Ya había viajado a visitar las instalaciones del Barcelona y la trajo, la del Real ya la tenía. Tomó ambas camisetas, me las tiró encima y me dijo: “Ahora, tú eliges”. Ni me lo pensé, era el Real Madrid”

Sobre su amor por el conjunto blanco: “Siempre me gustó. Un poco por Cristiano también. Cuando tenía seis años, mi padre se fue de viaje y me trajo una camiseta del Real Madrid. Creo que fue ahí. Luego crecí y me gustó”.

Su nerviosismo al llegar

El brasileño reconoce que le impactó conocer a Zidane: “Cuando le vi me dio hasta un poco de miedo, pero fue súper amable y me trató muy bien. Estaban Marcelo y Casemiro, que llevaban mucho tiempo en el club. Facilitó la adaptación en el vestuario, pero hubo dificultades en el campo, jugar poco, ir al Castilla y volver. Recuerdo que debuté con un gol y en el otro partido pensé que al menos iría al banquillo, y nada. Volví al Castilla. Después marqué un hat-trick en la Champions, pensé que jugaría siempre y en el siguiente partido estaba en el banquillo y ni jugué. Es difícil porque querían tener mucho cuidado de que no perdiera la cabeza, pero vieron que yo estaba tranquilo, que no iba a cambiar nada y mejoró”.