Vinicius Júnior comete un error y Rodrygo Goes es la mejor alternativa

Karim Benzema, en su día Casemiro o el mismo Carlo Ancelotti han tratado de convencer a Vinicius Júnior, tanto dentro del campo como fuera de él, de que la vía de la crispación y el enfrentamiento con la grada, con los rivales o el panorama mediático no le hace ningún bien ni a él ni a su juego ni, por ende, a su equipo. Vini volvió a descentrarse en Villarreal, su equipo lo pagó y Rodrygo mantiene su alternativa, que ya es real en la izquierda.

Tal vez Rodrygo Goes, amigo de Vinicius, no se queje y no hable, al menos ante los micrófonos, porque en el césped lo hace y bien, pero lo cierto es que al jugador brasileño le viene muy bien el perfil en la izquierda, su salida natural del regate hacia dentro, donde tiene capacidad de asociación, pero también de desborde o disparo al arco. Por tanto, si llegara el caso, Rodrygo podría suplir perfectamente a su compatriota, como demostró ante el Cacereño.

La pregunta es si Carlo Ancelotti está dispuesto, llegado el caso, a darle descanso o un pequeño tirón de orejas a Vinicius, siendo Rodrygo quien le sustituiría en la izquierda. Es verdad que al ex del Santos se le ha asignado en el Madrid un rol en la derecha, en competencia con Marco Asensio cuando el Madrid juega con tres atacantes o Fede Valverde, en el esquema clásico de Carletto, pero lo cierto es que Rodrygo se ve más favorecido por el otro costado.

Sabemos que Eden Hazard no es para el míster una alternativa real a Vinicius, por lo que la posibilidad de un recambio, si este sigue focalizando la atención sobre sí lejos de lo deportivo, pasa por un Rodrygo que sirve a Carletto para todo; eso sí, sin haberle dado las llaves de la titularidad. Y en cierta medida Rodrygo se la ha ganado, primero porque Vini o Valverde no están bien, pero sobre todo porque es de los jugadores que rara vez rinde a mal nivel, rara vez no aporta y rara vez no genera peligro. Sí, hay resquemor con Vini y Rodrygo es una alternativa que pueden ya plantearse en el Real Madrid. Ancelotti ha defendido a Vinicius de cara al elemento mediático, pero sus llamadas de atención al jugador en privado van en aumento.