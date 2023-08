Vinicius provoca el bloqueo en el Bernabéu: 72h y el archivo maldito, al final ¿fichará Florentino?

Pese a la irrupción de Jude Bellingham, que está siendo de una dimensión estratosférica -y ya no solo por su nivel del juego, que es excelso, sino por su acierto de cara al gol-, el Madrid tiene una gran fuente de seguridad, Vinicius Júnior, esa que nunca se cae y ahora, a tres días y medio de que acabe el mercado de fichajes, se ha roto. La presión, pese al pleno en LaLiga, recae sobre Florentino Pérez: un paso en falso debe mirar con ojo crítico su gestión… y la de Carlo Ancelotti.

Por ahora el Madrid no tiene nada que temer, ya que los puntos están ahí: 9 de 9. Pero hay más lecturas. El juego de los merengues está estancado, el Madrid recibe muchas ocasiones, no tiene continuidad en su juego ni dominio en el mismo, es más, a veces suele estar a merced de sus rivales, que han sido de una categoría media. En pretemporada hemos visto que equipos con pegada quizá no perdonen tanto a los blancos ¿Y en medio? El viejo debate del goleador sigue fulgiendo, ahora más que nunca, porque la gran certeza en ataque se ha quebrado, ya no es indestructible.

Vinicius no es un goleador consagrado, pero sí es el futbolista más desequilibrante de LaLiga, una bomba devastadora en espacios abiertos, un recurso crucial para aliviar al Madrid cuando siente la presión. Su potencia y velocidad hace que las espaldas rivales deban guarecerse, que necesiten guardar uno de sus dos ojos para observar la retaguardia. Y eso ya no será necesario para sus adversarios, porque Vini es insustituible. No estará por un mes y algo más, por lo que esa ruta vital para el juego del Madrid se corta, ¿cómo reaccionará el equipo?

De momento, la respuesta de Ancelotti ha sido Joselu, el único 9 del equipo, un futbolista que ha sabido encontrar el gol a lo largo de su carrera. Pero ese no es el problema. El problema para Carletto y por ende para Florentino es que Vinicius es para el juego del Madrid algo más que un atacante. Las alternativas son múltiples y no todas pasan por el ex del Espanyol, pero, ¿funcionarán?

Hay parón de selecciones tras el choque ante el Getafe, pero las siguientes semanas van a ser de examen para los merengues, que si no sacan los resultados y el juego ambos aspectos harán sembrar las dudas. Con 3 días y medio para el cierre de mercado, Florentino no va a fichar, ¿le pasará factura?