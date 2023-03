Vinicius puede ir al banco ante el Espanyol ¿Decisión de Ancelotti o de sus compañeros? Hay lío

Es cierto que la polémica de Vinicius Júnior con la grada, los rivales y los árbitros mengua cuando el brasileño pisa el césped del Santiago Bernabéu, como ocurrirá mañana (14.00, hora española) ante el Espanyol, pero hay razones de peso para pensar en la suplencia del 20 blanco en el choque ante los catalanes, dos motivos muy aparentes que no están exentos de polémica. La pregunta ahora y una vez los expongamos es pertinente ¿sentará al crack Ancelotti?

Calendario y objetivos

Una, que responde únicamente a la maximización de los recursos, son el calendario y los objetivos. Dado que Vini es el hombre de campo que nunca descansa y el Real Madrid tiene esta semana que entra dos compromisos extremadamente importantes y exigentes, quizá lo mejor sería darle descanso para conseguir una mayor frescura en situaciones clave. El Madrid recibe el miércoles al Liverpool en la Champions League mientras que el próximo domingo visita el Camp Nou ante el FC Barcelona, último tren de LaLiga.

Rendimiento

Vinicius es el jugador de esta temporada en el Real Madrid que más peligro genera sobre los adversarios blancos, pero el ambiente le está superando comiéndose al encarador eficiente y eficaz. Últimamente, como ante el Barça o el Betis, sus protestas, sus desvaríos, lo han sacado de los partidos y Ancelotti no ha tenido el tino o el valor de cambiarlo, cuando sí tiene alternativas. Las caras de sus compañeros en sendos partidos, también en otros, ante sus aspavientos han dejado entrever que están algo cansados de que el brasileño se despiste. Por lo tanto, revolucionado e improductivo, hay muchas voces internas que piden a Carletto una suplencia para que se sosiegue.

Rival propicio

No está teniendo el Espanyol una temporada sencilla, es verdad que por ahora no está en puestos de extrema gravedad pero no parece un equipo fiable; ante ese escenario y con el Bernabéu como telón de una semana durísima, si hay un momento para dar descanso a Vini es este. ¿Lo hará?