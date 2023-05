Xavi lanza un ultimátum Laporta por Gundogan y Ruben Neves: Busquets ahora acorrala al Barça

A Xavi Hernández no es que no le guste la posibilidad de hacerse con Leo Messi, una vía que ha tomado el club y que a su sistema táctico no le viene tan bien como pueda parecer, simplemente no le agrada que se tome esta senda, además de las necesarias renovaciones, como prioritaria cuando la salida de Sergio Busquets del FC Barcelona a él le crea un problema de una enorme magnitud.

Dicho de otra forma, vale que lo de Alejandro Balde y Gavi es prioritario, ahí sí están de acuerdo, pero seguramente para Xavi, a estas alturas y con los problemas financieros de fondo, que pasan por conseguir ciertas ventas y hacer hueco en la masa salarial de la plantilla, lo de Messi es, hasta que se logre un avance en los casos de Ilkay Gundogan o Ruben Neves, dos de los favoritos para hacer de Busi, un lujo que debe ir colocado en el último lugar de prioridades.

Sus palabras al respecto son una declaración de intenciones. “Se va Busi y necesitamos un centrocampista defensivo de alto nivel. Se nos va un futbolista importante, diferencial. Y tenemos que sustituirlo. Cuanto más nos fortalezcamos, más competitivos seremos”, decía el míster recientemente sobre el futuro del club en esa posición. Se atisba en él la preocupación y no es para menos, el hueco que deja Busquets es más grande de lo que parece.

Salida de balón limpia

Busquets ha sido durante lustros esa salida de balón limpia desde atrás, capaz de forzar el fútbol control con los centrales y Ter Stegen debido a su clarividencia y su gran calidad, además ha tenido notables facetas como recuperador y sobre todo como motor de juego en la organización. Busi ha sido el soporte del Barça, la bisagra, y Xavi avisa a Laporta con ello porque sabe que encontrar a un jugador así es complicado, incluso los dos futbolistas citados, Gundogan o Neves, no reúnen esas cualidades. Es verdad que el capitán ya era muy veterano y físicamente se notaba tal asunto, pero para el juego de máxima amplitud que propone Xavi no vale cualquier medio centro, y esa sí es para él una prioridad de cara al mercado de fichajes. El entrenador señala algo asó como que si hay pocas opciones, más vale plantearse las que más falta hacen y en este aspecto lo del plan B a Busquets anda seis pasos por delante de lo de Messi.