Vinicius y Dembélé agravarán el éxodo de LaLiga: 2 fijos de Luis Enrique miran a la Premier

Las salidas de João Félix, Álex Moreno, Danjuma, Bellerín o Cunha se encuadran dentro de una dinámica muy peligrosa para LaLiga, que pierde en capacidad de compra, en cantidad de cracks y en atractivo con respecto a otras ligas continentales. Por eso la situación contractual de Vinicius Júnior y Ousmane Dembélé, si no es preocupante sí llama a la atención, como la de Mikel Oyarzabal o Pau Torres.

LaLiga está perdiendo terreno frente a sus adversarios europeos a un ritmo alarmante. Es verdad que el Real Madrid y sobre todo el FC Barcelona han mantenido el tipo si no en volumen, en el primer caso, sí en cantidad de gasto durante el verano, no así en invierno, pero lo cierto es que España gasta y puede gastar mucho menos no ya que Inglaterra sino que la MLS, como recoge La Información, con más de 26 millones de gasto (57,62 millones de inversión americana por los 31,88 españoles) más en Estados Unidos que en España durante esta última ventana de transferencias invernal.

Más allá de los Benzema, Kroos, Modric o Thomas Lemar, jugadores de la liga española sin contrato más allá de junio de 2023, hay que mirar estrellas de presente y futuro en el fútbol español a los que equipos de la Premier League o la Ligue 1 (sendas competiciones han gastado infinitamente más) quieren echar el guante, estando Vinicius y Dembélé en lo alto de la lista. Tanto el jugador del Real Madrid como el del Barça se marcharán gratis en 2024 si no llegan a un acuerdo con sendos clubs. Se prevé que sí lo hagan, pero en esto del fútbol y el dinero, cada vez más desorbitado fuera de España, nunca se sabe.

Esa misma realidad sacude a dos fijos para el ex seleccionador nacional de España, Luis Enrique, como son Mikel Oyarzabal y Pau Torres, jugadores, respectivamente, de Real Sociedad y Villarreal. Ambos, tanto el delantero como el defensa, han sonado en el pasado, por ejemplo, para irse a equipos de Mánchester, uno para el City y el otro para el United, y la dinámica actual, con cada vez más promesas venidas de fuera hace que estos 4 cracks estén en peligro de extinción.