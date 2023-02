La renovación de Dani Ceballos se acelera porque la leyenda lo va a dejar: Valdebebas en shock

Viendo los últimos partidos del Real Madrid, uno se pregunta si los dos pilares de los éxitos en los últimos años, Luka Modric y Toni Kroos (junto a Casemiro), pueden estar cerca de apagarse. Lógicamente ambos tienen más futbol que dar, pero nos referimos al más alto nivel físico y durante tantos partidos. El caso del alemán es especial, ya que no jugó el Mundial de Qatar y sin embargo su juego y su chispa parece que ha dado un paso atrás, como mirando a otro lado. La alarma crece cuando el asunto Bellingham se hace de estado y Ceballos se convierte en una prioridad.

Siempre se ha dicho durante esta temporada, y el Madrid no lo ha negado, que Modric y Benzema, dos de las leyendas vivas que acaban contrato, muy probablemente continúen en el club, pero que lo de Kroos había que medirlo con cautela, básicamente porque no lo tiene claro. Él mismo ha sido sincero al respecto en rueda de prensa, y si bien a día de hoy no hay nada decidido por su parte oficialmente, su rendimiento y síntomas, por primera vez, invitan al pesimismo.

Dijo Kroos que si se va del Real Madrid será para retirarse, dejar el fútbol, y que no tiene previsto alargar muchísimo su carrera, el tema es aclarar cuánto es ese tiempo. Pues bien, podemos decir que el club está acelerando por el sevillano porque se lo ha ganado y porque difícilmente encontrará el Madrid un centrocampista de su nivel a un precio mejor, pero también porque Kroos puede irse.

No ayudan los últimos partidos, donde Kroos no solo no ha sido clave, sino que su cambio ha propiciado la mejoría de cara del Madrid. Sucedió ante el Villarreal y el Atlético de Madrid en Copa del Rey; más todavía en San Mamés, donde apenas jugó. Su titularidad frente a Villarreal y Real Sociedad en LaLiga acabó con solo un punto. Pero más allá de esta realidad inmediata, tras la cual juzgar a Kroos o Modric sería un acto injusto, son las sensaciones las que hacen intuir un desenlace desfavorable. El Madrid le ha lanzado la propuesta de renovación, pero el alemán no ha respondido; en este mes puede haber una sorpresa desagradable.