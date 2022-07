Vinicius y Rodrygo le dejan en evidencia: Ancelotti quiere echarle

El Real Madrid sigue inmerso en un plácido mercado de fichajes tras la confirmación de parte de Ancelotti de que la plantilla está cerrada en cuanto a incorporaciones se refiere. Es por eso, que el poco movimiento en las oficinas del Santiago Bernabéu corresponde al apartado de salidas, y en este caso se busca destino al joven brasileño Reinier Jesús. El técnico merengue no cuenta con él y según publica el medio ‘Sportsmediaset’ Italia, ha aparecido la opción de cederlo al Torino como sustituto de Andrea Bellotti que dejó el club tras no renovar su contrato.



Tras dos infructuosas campañas cedido en el Borussia Dortmund, Reinier ha regresado a Madrid, donde siguen teniendo claro que el joven delantero de 20 años necesita foguearse en un equipo que le asegure minutos de juego. La sombra de Vinicius y de Rodrygo es muy alargada, y tapa de lleno la evolución del brasileño en su deseo de contentar a Ancelotti. Es por eso, que en el Bernabéu preocupa la situación de un jugador que costó nada menos que 30 millones cuando llegó procedente del Flamengo.



El Real Madrid siempre suele acostumbrar operaciones de gran calado con futbolistas jóvenes, especialmente del continente sudamericano. En este sentido, desde el club blanco entienden que es una buena fórmula apostar por gente con hambre y deseo de triunfar en el club en el que siempre han querido jugar. No siempre se puede tener el éxito asegurado, y el método de cesión acaba siendo una alternativa para los de Florentino Pérez en variedad de casos. Lamentablemente, en el caso de Reinier no se está acertando, pero se confía en enderezar el rumbo de jugador que también sonó para recalar en el Benfica sin llegar a buen puerto la operación.



Otro ejemplo de futbolista que el conjunto blanco trata constantemente de colocar en el mercado debido a que no cuenta con él, es Take Kubo. El jugador japonés ha estado cedido en clubes como Mallorca, Villarreal o Getafe, y finalmente se le ha decidido traspasar a la Real Sociedad tras no cumplir con las expectativas del Real Madrid cuando se le fichó del Tokyo FC.