Wojciech Szczesny se gana a Hansi Flick sin jugar: el arco del Barça tiembla, Iñaki Peña se preocupa

La baja de Marc-André ter Stegen significó un mal sentir de boca para el Barcelona, los jugadores, la afición y Hansi Flick. El portero alemán vino siendo más visible del arco culé desde hace nueve temporadas por lo menos y su lesión provocó que la dirigencia tome decisiones, en especial Deco, encargado de la parte deportiva. El portugués no tuvo mejor idea que contactar a un jugador que hace no mucho había anunciado su retiro, el polaco Wojciech Szczesny.

Había dejado a la selección polaca y después a la Juventus, su último equipo en su carrera hasta entonces, aunque nunca imaginó que llegaría una propuesta desde Can Barça para incorporarlo en el primer equipo. El portero, con el fin de darle soporte a Iñaki Peña y ser una alternativa de peso, no lo pensó dos veces y firmó el contrato por una temporada. Además, volvió a aparecer frente a las cámaras para indicar el valor que tiene llegar a una institución grande y respeta como el Barcelona, del cual se considera afortunado.

Sigue sin creerlo

Wojciech Szczesny tiene 34 años y amplia experiencia atajando en clubes de Europa, como la Roma, Arsenal y ahora último en la Juventus. Salió del retiro para ser el nuevo arquero del Barcelona y el guardameta sigue sin creer dónde está parado. “Si hace un mes me hubieran dicho que jugaría en el Barça, me habría reído sin parar”, aclaró.

Su lealtad al Barcelona

No ha pasado ni un mes y el polaco ya está interiorizando lo que implica ser un jugador del Barcelona, garantiza que si pasaba antes no pensaría en fichar por otro equipo. “No me habría vuelto a poner los guantes en ningún otro club”, dijo el portero que también fue influenciado por su compatriota Robert Lewandowski para elegir el elenco culé.

Lo que implica ser culé

Es más sencillo para futbolistas proveniente de La Masia la importancia de representar y entender la filosofía desde el primer instante. Szczesny tiene solo una temporada para demostrar de lo que está hecho y que su compromiso es cosa seria, por eso deberá convencer a Flick que está apto. “Si le dices que no al Barça es que no tienes cojones para un reto así”, afirmó.