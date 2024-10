Paul Pogba tiene todo para volver, pero Thiago Motta le tiene una mala noticia: Juventus, descartado

Las sanciones en el fútbol no siempre han sido generosas con los jugadores profesionales, desde los que cometieron alguna infracción hasta que los que terminaron en la situación de Paul Pogba, con una sanción de cuatro años por un tema de dopaje. El exmediocampista del Manchester United pagó caro las consecuencias tras dar positivo y así acabar con carrera prematura, pero las buenas noticias llegaron en las últimas horas con respecto al futuro del francés que lleva fuera de las canchas un buen tiempo.

Resulta que el galo tenía que cumplir su sanción por un periodo más, pero la información que se maneja es que el todavía jugador de la Juventus volverá pronto al terreno de juego y será por la puerta principal. El TAS determinó que la sanción del campeón del mundo con Francia en 2018 se ha reducido considerablemente y por ende, volverá a patear un balón en la primera división profesional o el equipo que le permita darle un espacio en su plantel. Cabe precisar que la va a depender de la Juventus si le da una oportunidad a Pogba o rescinde su contrato.

Tras su paso por Old Trafford, Pogba volvió a la Juventus, último equipo en el que jugó antes recibir la sanción. El volante tiene contrato con la ‘Vecchia Signora’ hasta 30 de junio de 2026 y, según la información que comparte periodista Fabrizio Romano, todo daría un giro radical. El francés volverá a las canchas en 2025 y ya está en conversaciones con los de Turín para rescindir su contrato.

🚨🇫🇷 Official statement from TAS confirms Paul Pogba’s drug ban reduced from 4 years to 18 months.



Pogba can train from January and play official games from March 2025.



↪️⚠️ Juventus and Pogba will now open talks over contract termination. He’ll be a free agent soon. pic.twitter.com/wiIjvSwgXU