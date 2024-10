Xabi Alonso da la clave al Madrid: junto a Florian Wirtz, la alternativa por 40M a Alexander-Arnold

Ya sabemos que el Real Madrid se ha puesto entre ceja y ceja el fichaje de Florian Wirtz para el futuro, dicen, como recambio de Luka Modric, pero puede que los blancos tengan más planes en la plantilla del Bayer Leverkusen, y no nos referimos a Jonathan Tah, cuyo posible fichaje por el club madrileño no parece demasiado posible, sino la alterativa a uno de los nombres más sonados, Trent Alexander-Arnold.

Asegura el conocido informador Florian Plettenberg que los blancos están monitoreando la actividad de Jeremie Frimpong, jugador neerlandés de la escuadra que dirige Xabi Alonso, como posible fichaje para su banda derecha si lo del jugador del Liverpool se tuerce o se pone demasiado complicado y ante la gravísima lesión de rodilla del internacional con España, Dani Carvajal.

La información de Plettenberg no se queda ahí y fija el precio del jugador holandés en unos 40 millones de euros, una cláusula de la liberación fijada sobre el carrilero por el club alemán; es decir, si bien hablamos de una cantidad elevada, también asequible para el conjunto blanco, que en cualquier caso buscaría rebajarla.

🚨👑 Understand that Real Madrid are monitoring the situation of Jeremie #Frimpong for next summer - confirmed ✔️



Bayer 04 Leverkusen are aware of it.



The 23y/o right wing-back is one of the names on Real’s list.



🆕 A summer transfer of Frimpong is also possible as he still… pic.twitter.com/BETkHNtooN