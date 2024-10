Clamor por enfrentar a Leo Messi con Lamine Yamal, a España con Argentina: fecha de la Finalissima

Argentina, con Leo Messi al frente, despedazó a una debilísima Bolivia (6-0), confirmando que el fútbol sudamericano se le está quedando pequeño a la campeona del mundo; a la vez, España cumplió de nuevo con los pronósticos, goleó a Serbia (3-0), confirmó su pase a los cuartos de final de la Nations League, torneo en el que defiende título, y se promociona como el gran rival de la albiceleste en estos momentos por el trono planetario, de ahí que la Finalissima vuelva a ser un escenario más que atractivo.

La fecha, lo más complicado

Pese a los precedentes, quizá este no sea el momento para plantear sumar un partido más al calendario, con los jugadores en pie de guerra por la acumulación de choques y con graves lesiones de estrellas mundiales sacudiendo el fútbol europeo, pero como a nadie le amarga un dulce, la propuesta de organizar el choque entre la campeona del mundo y de América y la campeona de Europa y de la Nations League sigue en pie.

Al respecto, Scaloni habló hace poco en rueda de prensa de este hipotético choque, confirmando que no hay nada seguro: “En principio no sé si se va a jugar. El año que viene seguramente sea difícil por lo que me han comentado a través de las fechas, sobre todo las de España, que tiene clasificación al Mundial hasta noviembre. No lo veo factible el año que viene”.

Pues bien, la fecha que más se está barajando en estos momentos superaría 2025, donde el calendario ya está muy apretado, y miraría a 2026, concretamente, según las ultimas informaciones, a marzo de ese año. Y no solo eso, se pretende que el enfrentamiento entre las dos mejores selecciones del momento se produzca en Estados Unidos, como preámbulo del Mundial.

Messi vs Yamal

Hay muchas microhistorias a construir en un Argentina-España, pero una de las más llamativas y morbosas resulta de enfrentar al genio del pasado culé, Leo Messi, con el prodigio presente, Lamine Yamal, quien en términos de precocidad ya ha superado con creces al sudamericano.