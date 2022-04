Xabi Alonso espera a Carlo Ancelotti ¿El nuevo Zinedine Zidane?

Allá por la temporada 2013/14, el actual entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, y el todavía vigente míster, entonces jugador, de la Real Sociedad B, Xabi Alonso, coincidieron en el club blanco como líder del vestuario y motor del centro del campo, respectivamente, en una campaña en la que el Madrid conquistó la Champions League, y que, a la vez, sería la última del donostiarra vestido de blanco: tras cinco temporadas, en la siguiente campaña, se marchó al Bayern. Hoy Alonso está en la agenda del Madrid, pero, ¿y si Carletto se libra de la quema…?

Una cosa está clara tras al partido del pasado miércoles en Stamford Bridge, el Madrid en la Liga de Campeones, más con este nivel de Karim Benzema, es imprevisible y desde luego que puede ganarla, y si eso ocurriera el técnico italiano continuará en su cargo. Entonces, ¿por qué hablamos de Alonso? Básicamente porque existe la posibilidad de que el míster del filial de txuri urdin se convierta en el nuevo Zinedine Zidane del Real Madrid.

Por si no lo recuerdan, Zidane ganó tres Champions League consecutivas como entrenador merengue, un hito nunca antes visto (Bob Paisley y el mismo Carletto, los otros con tres entorchados, no las ganaron de forma consecutiva), también una como jugador del club de Chamartín, pero una más como segundo del transalpino, en 2014, por lo que se propone que Xabi Alonso sea esa figura en el nuevo esquema blanco.

Es cierto que esto plantea un problema, Davide Ancelotti no solo es el actual segundo entrenador merengue, sino el hijo del primero, Carlo, por lo que Xabi debería desplazarlo. Hay otra opción, claro, y es que se apueste por Alonso si Carletto sufre un descalabro en la Champions League y sobre todo LaLiga, perdiendo sendos torneos, lo cual es complicado que ocurra. No obstante, no es una certeza que Carletto vaya ni que Alonso esté descartado de las posibilidades merengues. Todo es posible; en el Madrid va todo muy rápido y desde luego el pasado del tolosarra como jugador y sus métodos y estilo como entrenador gustan en el Bernabéu. Quizá sea cuestión de tiempo…