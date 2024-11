Xabi Alonso y Di María se lo cargaron, pero el Paulo Dybala español quiere volver y elige equipo

Fue una de las grandes joyas del fútbol español, al estilo de Paulo Dybala en Argentina, durante los primeros años de la década de los 2010, de ahí que fichara por el Real Madrid justo durante ese verano, sin embargo las lesiones y la enorme competencia en la plantilla blanca, sobre todo de piezas titulares como Xabi Alonso o Ángel Di María hicieron que Sergio Canales no pudiera triunfar en el Bernabéu, como sí lo hizo después en varios equipos de LaLiga EA Sports.

Hay que quien dice que el cántabro podría haber sido un jugador de época de no haberse roto la rodilla tantas veces, y a fe que no van desencaminados toda vez que fue estrella en el Betis, la Real Sociedad y el Valencia. Pues bien, ahora quiere regresar a LaLiga EA Sports, precisamente al club sevillano, aunque con matices.

No pierde de vista España

“A día de hoy me veo aquí, por el respeto y el cariño que me han mostrado tanto la afición como el Monterrey, pero sí que me gustaría volver a España a jugar si cuando llegue el momento. ¿El Betis? No cierro esa puerta, y tampoco la del Racing. Son los dos equipos con los que más me identifico”, decía al diario AS.

Y es que ese, el Benito Villamarín, fue su último destino en España, que le valió fichar por CF Monterrey, donde firmó ya en la campaña 23/24.

Mundial de Clubs

Eso sí, en dicha entrevista, Canales advertía que por ahora es feliz en México y que quiere cumplir su contrato, que llega hasta 2026. Además, aseguró que le gusta mucho la competición centroamericana, ya que le permite, con sus múltiples competiciones, agrandar su palmarés, el cual tendrá una fecha señalada durante el próximo verano.

Junto a equipos de la tala del Manchester City, el Atlético de Madrid o su exequipo, el Real Madrid, Canales y su CF Monterrey serán uno de los 32 competidores del Copa Mundial de Clubes 2025 (va como campeón de la Copa de Campeones de la Concacaf 2021), un aliciente enorme para los participantes de esta primera edición.

Quizá, como le ha sucedido a Dybala, Canales no llegara a explotar todo lo que apuntaba, pero sigue siendo un referente.